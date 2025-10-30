Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Τροχαίο στον Πειραιά: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη που επιχειρούσε να επιβιβαστεί - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη
Το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, όταν λεωφορείο παρέσυρε μια γυναίκα τη στιγμή που επιχειρούσε να επιβιβαστεί να επιβιβαστεί σε αυτό.
Η 72χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου νοσηλεύεται. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
Βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές που διερευνούν το περιστατικό και διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτόχρονα στελέχη των αστικών συγκοινωνιών βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αττικόν και η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.
Απόλυτη προτεραιότητα της Ο.ΣΥ. αυτή την ώρα είναι η κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης γυναίκας.
Η ανακοίνωση του ΟΣΥΑναφορικά με το συμβάν σε στάση της γραμμής 049 στον Πειραιά και τον τραυματισμό ηλικιωμένης γυναίκας ενημερώνουμε ότι:
