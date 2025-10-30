Τροχαίο στον Πειραιά: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη που επιχειρούσε να επιβιβαστεί - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Πειραιάς Παράσυρση Λεωφορείο

Τροχαίο στον Πειραιά: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη που επιχειρούσε να επιβιβαστεί - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη

Τροχαίο στον Πειραιά: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη που επιχειρούσε να επιβιβαστεί - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη
8 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, όταν λεωφορείο παρέσυρε μια γυναίκα τη στιγμή που επιχειρούσε να επιβιβαστεί να επιβιβαστεί σε αυτό.

Η 72χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου νοσηλεύεται. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Η ανακοίνωση του ΟΣΥ

Αναφορικά με το συμβάν σε στάση της γραμμής 049 στον Πειραιά και τον τραυματισμό ηλικιωμένης γυναίκας ενημερώνουμε ότι:

Βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές που διερευνούν το περιστατικό και διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτόχρονα στελέχη των αστικών συγκοινωνιών βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αττικόν και η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Απόλυτη προτεραιότητα της Ο.ΣΥ. αυτή την ώρα είναι η κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης γυναίκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ

Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει

Με Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Παπαγιαννίδη, Μαραντζίδη το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Δείτε και τα 41 ονόματα
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης