Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ της Πέμπτης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών
Οι ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη (30/10), κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, σήμερα Πέμπτη (30/10), κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

