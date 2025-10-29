ΔΥΠΑ: 183 εργαστήρια συμβουλευτικής σε όλη τη χώρα για την ενίσχυση δεξιοτήτων και επαγγελματική ενδυνάμωση

Διά ζώσης εργαστήρια

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

- Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον.Όλα τα εργαστήρια πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και προσφέρουν πρακτικές γνώσεις, εργαλεία και καθοδήγηση για την επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων.- Διάρκεια: 3 ώρες.- Ώρα έναρξης: από 09:00 έως 11:00, (ανάλογα με το ΚΠΑ2).- Υλοποίηση: από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλοντας e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο.Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό e-mail από το ΚΠΑ2.Τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας δύο ωρών, θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους στις ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί.