Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
ΔΥΠΑ: 183 εργαστήρια συμβουλευτικής σε όλη τη χώρα για την ενίσχυση δεξιοτήτων και επαγγελματική ενδυνάμωση
ΔΥΠΑ: 183 εργαστήρια συμβουλευτικής σε όλη τη χώρα για την ενίσχυση δεξιοτήτων και επαγγελματική ενδυνάμωση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο 30 Οκτωβρίου 2025 στη διεύθυνση, ΕΔΩ
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και τον Νοέμβριο τη δυναμική της δράση για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την επαγγελματική ενδυνάμωση των πολιτών.
Με 183 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής σε όλη την Ελλάδα (165 διά ζώσης και 18 διαδικτυακά), η ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για τη σύγχρονη αγορά εργασίας.
- Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;
- Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη;
- Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας.
- Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο;
- Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.
- Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες-γνωριμία με το ESCO.
- Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.
- Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις.
- Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή-αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία.
- Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First).
Με 183 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής σε όλη την Ελλάδα (165 διά ζώσης και 18 διαδικτυακά), η ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για τη σύγχρονη αγορά εργασίας.
Ποια θέματα καλύπτονταιΌπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θεματικές που συνδυάζουν κλασικές και νέες δεξιότητες, όπως:
- Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;
- Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη;
- Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας.
- Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο;
- Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.
- Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες-γνωριμία με το ESCO.
- Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.
- Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις.
- Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή-αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία.
- Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First).
- Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον.
Όλα τα εργαστήρια πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και προσφέρουν πρακτικές γνώσεις, εργαλεία και καθοδήγηση για την επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων.
- Ώρα έναρξης: από 09:00 έως 11:00, (ανάλογα με το ΚΠΑ2).
- Υλοποίηση: από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλοντας e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο.
Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.
Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό e-mail από το ΚΠΑ2.
Όλα τα εργαστήρια πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και προσφέρουν πρακτικές γνώσεις, εργαλεία και καθοδήγηση για την επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων.
Διά ζώσης εργαστήρια- Διάρκεια: 3 ώρες.
- Ώρα έναρξης: από 09:00 έως 11:00, (ανάλογα με το ΚΠΑ2).
- Υλοποίηση: από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλοντας e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο.
Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.
Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό e-mail από το ΚΠΑ2.
Διαδικτυακά e-ΕργαστήριαΤα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας δύο ωρών, θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους στις ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα