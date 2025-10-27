Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Ανάρτηση της Καρυστιανού για τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Σύνταγμα και τα ονόματα στον Άγνωστο Στρατιώτη
Ανάρτηση της Καρυστιανού για τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Σύνταγμα και τα ονόματα στον Άγνωστο Στρατιώτη
«Αύριο η παρέλασή σας δεν είναι μόνο για τις γενιές που πέρασαν, αλλά και για τη δική σας γενιά, και για όσες έπονται, για αυτές που τους οφείλουμε όλοι μας ένα καλύτερο αύριο» γράφει στην ανάρτησή της
Μήνυμα στους μαθητές που θα παρελάσουν αύριο στο κέντρο της Αθήνας στέλενει η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την 28η Οκτωβρίου.
«Να θυμάστε όταν παρελάσετε μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ότι μπροστά στον ένδοξο πολεμιστή, πλάι στις επιγραφές που θυμίζουν τις ηρωικές μάχες είναι γραμμένα και 57 ονόματα. Δεν ήταν στρατιώτες» γράφει χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού και απευθυνόμενη στους μαθητές επισημαίνει ότι αύριο η παρέλασή σας δεν είναι μόνο για τις γενιές που πέρασαν, αλλά και για τη δική σας γενιά, και για όσες έπονται, για αυτές που τους οφείλουμε όλοι μας ένα καλύτερο αύριο».
Αναλυτικά η ανάρτησή της
«Η ιερή επέτειος του ΟΧΙ μας διδάσκει όλους, να αφήσουμε τη σιωπή και να αρθρώσουμε δυνατή και καθαρή φωνή!!
Να πούμε ηχηρό ΟΧΙ στην ισοπέδωση της χώρας μας απ' όσους μας συνθλίβουν καταχρώμενοι την εξουσία τους!
Αύριο αγαπητοί μαθητές, θα παρελάσετε μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν σε πόλεμο ζοφερό.
Όταν παιδιά μου στρέψετε το κεφάλι και το βλέμμα σας στην κατεύθυνση του ιερού αυτού Μνημείου, να θυμάστε ότι μπροστά στον ένδοξο πολεμιστή, πλάι στις επιγραφές που θυμίζουν τις ηρωικές μάχες είναι γραμμένα και 57 ονόματα. Δεν ήταν στρατιώτες (κάποιοι από αυτούς δεν προλάβαν...).
Χάθηκαν ενώ επέστρεφαν στα πανεπιστήμια, στα σπίτια, στους δικούς τους. Γιατί στις μέρες μας είναι ηρωική πράξη, το να μπαίνεις στο δημόσιο τραίνο. Γιατί στις μέρες μας είναι ηρωική πράξη, το να ζητάς δικαιοσύνη.
Και στην παρέλασή σας αυτή, να θυμάστε ότι αληθινή τιμή στην πατρίδα, δεν είναι οι κενές και υποκριτικές βαρύγδουπες δηλώσεις, αλλά η αληθινή αγάπη για την Ελλάδα και τους Έλληνες, η ευθύνη, η λογοδοσία, η αξιοπρέπεια, η αξιοκρατία και η δικαιοσύνη.
Αύριο στην παρέλασή σας, θα σας συνοδεύουν και οι 57 ψυχές που καθοδηγούν το ΟΧΙ του αγώνα όλων μας ενάντια στους σημερινούς εχθρούς της χώρας μας, που την έχουν βουλιάξει , στον βούρκο, στη σήψη και τη διαφθορά.
Αύριο η παρέλασή σας δεν είναι μόνο για τις γενιές που πέρασαν, αλλά και για τη δική σας γενιά, και για όσες έπονται, για αυτές που τους οφείλουμε όλοι μας ένα καλύτερο αύριο».
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
«Να θυμάστε όταν παρελάσετε μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ότι μπροστά στον ένδοξο πολεμιστή, πλάι στις επιγραφές που θυμίζουν τις ηρωικές μάχες είναι γραμμένα και 57 ονόματα. Δεν ήταν στρατιώτες» γράφει χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού και απευθυνόμενη στους μαθητές επισημαίνει ότι αύριο η παρέλασή σας δεν είναι μόνο για τις γενιές που πέρασαν, αλλά και για τη δική σας γενιά, και για όσες έπονται, για αυτές που τους οφείλουμε όλοι μας ένα καλύτερο αύριο».
Αναλυτικά η ανάρτησή της
«Η ιερή επέτειος του ΟΧΙ μας διδάσκει όλους, να αφήσουμε τη σιωπή και να αρθρώσουμε δυνατή και καθαρή φωνή!!
Να πούμε ηχηρό ΟΧΙ στην ισοπέδωση της χώρας μας απ' όσους μας συνθλίβουν καταχρώμενοι την εξουσία τους!
Αύριο αγαπητοί μαθητές, θα παρελάσετε μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν σε πόλεμο ζοφερό.
Όταν παιδιά μου στρέψετε το κεφάλι και το βλέμμα σας στην κατεύθυνση του ιερού αυτού Μνημείου, να θυμάστε ότι μπροστά στον ένδοξο πολεμιστή, πλάι στις επιγραφές που θυμίζουν τις ηρωικές μάχες είναι γραμμένα και 57 ονόματα. Δεν ήταν στρατιώτες (κάποιοι από αυτούς δεν προλάβαν...).
Χάθηκαν ενώ επέστρεφαν στα πανεπιστήμια, στα σπίτια, στους δικούς τους. Γιατί στις μέρες μας είναι ηρωική πράξη, το να μπαίνεις στο δημόσιο τραίνο. Γιατί στις μέρες μας είναι ηρωική πράξη, το να ζητάς δικαιοσύνη.
Και στην παρέλασή σας αυτή, να θυμάστε ότι αληθινή τιμή στην πατρίδα, δεν είναι οι κενές και υποκριτικές βαρύγδουπες δηλώσεις, αλλά η αληθινή αγάπη για την Ελλάδα και τους Έλληνες, η ευθύνη, η λογοδοσία, η αξιοπρέπεια, η αξιοκρατία και η δικαιοσύνη.
Αύριο στην παρέλασή σας, θα σας συνοδεύουν και οι 57 ψυχές που καθοδηγούν το ΟΧΙ του αγώνα όλων μας ενάντια στους σημερινούς εχθρούς της χώρας μας, που την έχουν βουλιάξει , στον βούρκο, στη σήψη και τη διαφθορά.
Αύριο η παρέλασή σας δεν είναι μόνο για τις γενιές που πέρασαν, αλλά και για τη δική σας γενιά, και για όσες έπονται, για αυτές που τους οφείλουμε όλοι μας ένα καλύτερο αύριο».
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα