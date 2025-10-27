Ανάρτηση της Καρυστιανού για τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Σύνταγμα και τα ονόματα στον Άγνωστο Στρατιώτη

«Αύριο η παρέλασή σας δεν είναι μόνο για τις γενιές που πέρασαν, αλλά και για τη δική σας γενιά, και για όσες έπονται, για αυτές που τους οφείλουμε όλοι μας ένα καλύτερο αύριο» γράφει στην ανάρτησή της