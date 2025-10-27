Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Τροχαίο με φορτηγό που μετέφερε ελαιόλαδο στην Εθνική Πατρών – Κορίνθου
Το φορτηγό προσέκρουσε στις μπάρες και κατέληξε σε τοιχίο στο ύψος του Δερβενίου
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα (27/10), λίγο μετά το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος του Δερβενίου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Φορτηγό που μετέφερε ελαιόλαδο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε στο τοιχίο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστική, αστυνομία και όχημα συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας.
