Συνελήφθη νεαρό ανδρόγυνο που υποχρέωνε τα ανήλικα παιδιά του να επαιτούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Συνελήφθη νεαρό ανδρόγυνο που υποχρέωνε τα ανήλικα παιδιά του να επαιτούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Περαστικοί εντόπισαν τα παιδιά, ηλικίας 2, 4 και 5 ετών, και ενημέρωσαν την αστυνομία
Ανδρόγυνο υποχρέωνε τα ανήλικα τέκνα του να επαιτούν στην πλατεία Ναυαρίνου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Περαστικοί εντόπισαν τα ανήλικα, ηλικίας 2, 4 και 5 ετών, και ενημέρωσαν την αστυνομία.
Οι (ημεδαποί) γονείς - ένας 28χρονος και η 24χρονη σύζυγός του - συνελήφθησαν σε κοντινή απόσταση, απ' όπου επέβλεπαν τα παιδιά, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους αφορά το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την κερδοσκοπία.
