Θεσσαλονίκη: 19χρονος που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή
Ο νεαρός απομακρύνθηκε από το σημείο χωρίς να ενημερώσει τις Αρχές ή να περιθάλψει την 27χρονη γυναίκα
Για τροχαίο με εγκατάλειψη και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος συνελήφθη ένας 19χρονος οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος παρέσυρε χθες το βράδυ με το όχημά του 27χρονη πεζή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο χωρίς να ενημερώσει τις Αρχές ή να περιθάλψει την παθούσα.
Εντοπίστηκε ύστερα από αστυνομικές αναζητήσεις και από έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.
