Θεσσαλονίκη: 19χρονος που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Παράσυρση πεζού Αλκοόλ

Θεσσαλονίκη: 19χρονος που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή

Ο νεαρός  απομακρύνθηκε από το σημείο χωρίς να ενημερώσει τις Αρχές ή να περιθάλψει την 27χρονη γυναίκα

Θεσσαλονίκη: 19χρονος που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή
1 ΣΧΟΛΙΟ
Για τροχαίο με εγκατάλειψη και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος συνελήφθη ένας 19χρονος οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος παρέσυρε χθες το βράδυ με το όχημά του 27χρονη πεζή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο χωρίς να ενημερώσει τις Αρχές ή να περιθάλψει την παθούσα.

Εντοπίστηκε ύστερα από αστυνομικές αναζητήσεις και από έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.


Ειδήσεις σήμερα:

Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές

«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες

Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης