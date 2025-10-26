Θα είμαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, λέει ο Πάνος Ρούτσι - «Φοβάμαι ότι θα σβήσουν τα ονόματα»

Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι σύμβολο μνήμης για όσους χάθηκαν άδικα, τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτή τη μνήμη, είπε σε δηλώσεις του