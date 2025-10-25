Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Λεωφ. Αθηνών - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αρκετοί εκμεταλλεύονται την ευκαιρία της αργίας της 28ης Οκτωβρίου και ήδη από χθες αναχωρούν από την Αθήνα για εκδρομές

Σχεδόν σε επίπεδα... καθημερινής είναι η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, η άνοδος του Κηφισού είναι μποτιλιαρισμένη από το Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία με πολλούς όπως φαίνεται να εκμεταλλεύονται την ευκαιρία της αργίας της 28ης Οκτωβρίου την Τρίτη και να αναχωρούν από την Αθήνα.

Παράλληλα, στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης, στην έξοδο για τη Λαμία.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών το πρωί του Σαββάτου καθώς η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι και φτάνει μέχρι τα διυλιστήρια της Ελευσίνας.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στον Πειραιά, σε κομμάτια της παραλιακής και στην άνοδο της Κηφισίας.

Δείτε εικόνα:
