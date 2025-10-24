Κλήρωση Eurojackpot 24/10/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot 24/10/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση

Κλήρωση Eurojackpot 24/10/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (24/10), η κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 171 είναι οι εξής: 12, 13, 27, 42, 43 και 3, 4.

