Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday
Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Sponsored Content
Ο όρος Black Friday, ως ημέρα εκπτώσεων μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, προέκυψε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’50. Στην πόλη της Φιλαδέλφειας, άρχισε να χρησιμοποιείται ο όρος για να περιγράψει το χάος της κίνησης και του υπερβολικού πλήθους που είχε βγει για ψώνια. Θα έπρεπε να περάσει περίπου μισός αιώνας για να εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο σε παγκόσμια εμπορική και καταναλωτική φρενίτιδα, εκεί γύρω στο 2005 - 2010. Στην Ελλάδα εισήχθη το 2015, αρχικά κυρίως από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και μόδας και γρήγορα, το 2017, ο θεσμός είχε καθιερωθεί, με αρκετά καταστήματα να συμμετέχουν. Ο περσινός τζίρος στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα €300 εκατομμύρια, κάτι που σημαίνει ότι ο κόσμος υποστηρίζει το φαινόμενο και κάνει τις αγορές του εκείνες τις ημέρες (καθώς πια μιλάμε για Black Friday Week, για μία εβδομάδα δηλαδή μεγάλων προσφορών). Η φετινή ημέρα πέφτει στις 28 Νοεμβρίου και αν υπάρχει ένας προορισμός που αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο αυτή τη φιλοσοφία, είναι η Praktiker Hellas.
Η Black Friday εδώ δεν είναι απλώς μια γιορτή μεγάλων, αναπάντεχων προσφορών, αλλά μια ευκαιρία να ανανεώσεις το σπίτι σου με έξυπνες επιλογές, κορυφαία προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν τη διαδικασία πιο εύκολη από ποτέ. Από έπιπλα και διακόσμηση για κάθε χώρο έως είδη κήπου, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία και προϊόντα DIY, οι προσφορές της Praktiker καλύπτουν κάθε ανάγκη, κάθε στυλ, κάθε περίσταση της ζωής.
Όλα είναι διαθέσιμα τόσο online εδώ όσο και στα 17 φυσικά της καταστήματα, με την ίδια εμπειρία και ευκολία που κάνει τη διαφορά. Είτε θέλεις να ανανεώσεις τον χώρο σου είτε να αποκτήσεις τον εξοπλισμό που πάντα ήθελες, εδώ θα βρεις λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση. Και επειδή η αξία της αγοράς φαίνεται στη λεπτομέρεια, η Praktiker προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες που κάνουν την εμπειρία ολοκληρωμένη.
- Click & Collect: παραγγελία online ή τηλεφωνικά και παράδοση άμεσα από το κατάστημα της αρεσκείας σου.
- Move-it trailer: Ενοικίαση τρέιλερ για εύκολη μεταφορά ογκωδών.
- Εξειδικευμένες υπηρεσίες εγκατάστασης και τοποθέτησης.
- Υπηρεσία Full on για επέκταση εγγύησης, για περισσότερη ασφάλεια των νέων σου προϊόντων!
- Δόσεις όπως τις θέλεις, με έως 60 άτοκες δόσεις για αγορές με πιστωτική αλλά και χωρίς πιστωτική κάρτα μέσω του προγράμματος «Δ-ΟΣΗ ΘΕΛΕΙΣ».
Για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη Black Friday, η Praktiker Hellas δίνει και κάποια έξυπνα tips που αξίζει να εφαρμόσετε:
- Δημιουργία μια λίστας με τα αντικείμενα και τις συσκευές που όντως χρειάζεστε. Αυτό θα σας βοηθήσει να εστιάσετε στις αγορές που πραγματικά επιθυμείτε.
-Εγγραφή στο newsletter της για έγκαιρη ενημέρωση, ώστε να γνωρίζετε από πριν τι πρόκειται να βγει σε προσφορά και να μη χαθεί καμία ευκαιρία.
-Download και χρήση της εφαρμογής (app) της Praktiker για προσφορές και πόντους, αλλά και σωστό προγραμματισμό αγορών.
Η Black Friday δεν είναι απλώς μια μέρα! Είναι η αφορμή να δώσεις πραγματική αξία στο σπίτι σου, με τη σιγουριά της Praktiker Hellas! Κλικ εδώ για να μπεις στο κλίμα και να προετοιμαστείς για τις μεγάλες προσφορές.
