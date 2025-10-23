Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Τροχαίο στην Ηλεία: Τρεις τραυματίες έπειτα από σύγκρουση τριών οχημάτων
Τροχαίο στην Ηλεία: Τρεις τραυματίες έπειτα από σύγκρουση τριών οχημάτων
Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της διασταύρωσης Λαμπετίου
Τρία άτομα τραυματίστηκαν μετά από σφοδρή σύγκρουση τριών οχημάτων που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) στην εθνική οδό Πύργου - Ολυμπίας, στο ύψος της διασταύρωσης Λαμπετίου.
Η σύγκρουση των οχημάτων – δύο βαν κι ενός ΙΧ – σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες που εξετάζονται από το τμήμα Τροχαίας Πύργου.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, σύμφωνα με το patrisnews.
Η σύγκρουση των οχημάτων – δύο βαν κι ενός ΙΧ – σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες που εξετάζονται από το τμήμα Τροχαίας Πύργου.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, σύμφωνα με το patrisnews.
Ειδήσεις σήμερα:
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
Euroleague: Συνελήφθη ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο σπίτι του
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
Euroleague: Συνελήφθη ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο σπίτι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα