Τροχαίο στην Ηλεία: Τρεις τραυματίες έπειτα από σύγκρουση τριών οχημάτων
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Ηλεία: Τρεις τραυματίες έπειτα από σύγκρουση τριών οχημάτων

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της διασταύρωσης Λαμπετίου

Τροχαίο στην Ηλεία: Τρεις τραυματίες έπειτα από σύγκρουση τριών οχημάτων
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τρία άτομα τραυματίστηκαν μετά από σφοδρή σύγκρουση τριών οχημάτων που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) στην εθνική οδό Πύργου - Ολυμπίας, στο ύψος της διασταύρωσης Λαμπετίου.

Η σύγκρουση των οχημάτων – δύο βαν κι ενός ΙΧ – σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες που εξετάζονται από το τμήμα Τροχαίας Πύργου.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, σύμφωνα με το patrisnews.

1 ΣΧΟΛΙΟ

