Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Πλημμύρισαν δρόμοι, έπεσαν δέντρα
Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Πλημμύρισαν δρόμοι, έπεσαν δέντρα
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί τη Ζάκυνθο, με τις περισσότερες δυσκολίες να εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο του νησιού.
Συγκεκριμένα, λόγω συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών, έχουν καταγραφεί προβλήματα στους δρόμους που συνδέουν τα χωριά Άγιο Κήρυκα με Καλλιπάδο, καθώς και το Σαρακινάδο με τον Άγιο Κήρυκα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται επίσης στο χωριό του Ρομυρίου, ενώ στη Λιθακιά έχουν προκληθεί μικρές κατολισθήσεις βράχων.
Παράλληλα, στον Άγιο Λέοντα, μεγάλο δέντρο έχει πέσει και έχει αποκλείσει πλήρως την κυκλοφορία, με συνεργεία να επιχειρούν για την απομάκρυνσή του.
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κυκλοφορία στους πληγείσες περιοχές.
Συγκεκριμένα, λόγω συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών, έχουν καταγραφεί προβλήματα στους δρόμους που συνδέουν τα χωριά Άγιο Κήρυκα με Καλλιπάδο, καθώς και το Σαρακινάδο με τον Άγιο Κήρυκα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται επίσης στο χωριό του Ρομυρίου, ενώ στη Λιθακιά έχουν προκληθεί μικρές κατολισθήσεις βράχων.
Παράλληλα, στον Άγιο Λέοντα, μεγάλο δέντρο έχει πέσει και έχει αποκλείσει πλήρως την κυκλοφορία, με συνεργεία να επιχειρούν για την απομάκρυνσή του.
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κυκλοφορία στους πληγείσες περιοχές.
Ειδήσεις σήμερα:
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εισέπρατταν εκατομμύρια χωρίς να είναι καν αγρότες – DJ, υπάλληλοι και σερβιτόροι στο κόλπο των παράνομων επιδοτήσεων
Εφαρμογή με 1 εκατ. «κατασκόπους» ετοίμαζε η ομάδα που κάρφωνε μέσω Viber τα μπλόκα της Tροχαίας
Το Σάββατο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών το τελευταίο «αντίο» στον Σαββόπουλο - Δημοσία δαπάνη η κηδεία του
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εισέπρατταν εκατομμύρια χωρίς να είναι καν αγρότες – DJ, υπάλληλοι και σερβιτόροι στο κόλπο των παράνομων επιδοτήσεων
Εφαρμογή με 1 εκατ. «κατασκόπους» ετοίμαζε η ομάδα που κάρφωνε μέσω Viber τα μπλόκα της Tροχαίας
Το Σάββατο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών το τελευταίο «αντίο» στον Σαββόπουλο - Δημοσία δαπάνη η κηδεία του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα