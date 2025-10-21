Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Ωνάσειου: Η καμπάνια ευαισθητοποίησης για τις μεταμοσχεύσεις ανέβασε κατά 50 χιλιάδες τον αριθμό των δωρητών σε 20 ημέρες

Κλείσιμο



Μπολέτης: Ενα σημείο αναφοράς για την πρόοδο της ιατρικής στη χώρα μας

Τα επίσημα εγκαίνια του νέουπου περιλαμβάνει το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων έκανε σήμερα ο πρωθυπουργόςΤο Ωνάσειο περνά σε νέα φάση ανάπτυξης με πλήρη ψηφιοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένες ιατρικές υποδομές.«Σταδιακά η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων θα μπορεί να καλύπτει το σύνολο των οργάνων πλέον των νεφρών» ανέφερε ο πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε το έργο του Ωνασείου Ιδρύματος και είπε ότι το Ωνάσειο Παίδων εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο νοσοκομείο που θα μπορεί να έρευνα και συγγενείς καρδιολογικές παθήσεις.Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι εκτός αυτών διαθέτουμε ένα σχέδιο μεταμοσχεύσεων που συνοδεύεται από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δωρεές που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις, και προσέθεσε ότι. Χρειαζόμαστε μια μικρή ώθηση να πάρουμε απόφαση προσφοράς είπε ο κ. Μητσοτάκης.«Το 2019 είχα ζητήσει να αλλάξουμε ότι μας κρατά πίσω και μας καθιστά ουραγούς στην Ευρώπη, και μετά από 6 χρόνια είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής αλλά κάνουμε μια τεράστια μεταρρύθμιση που απαιτεί χρόνο και υπομονή» είπε ο κ. Μητσοτάκης.Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη τουκαθώς και στο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ωνάσειο νοσοκομείο.Δείτε την εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου για μεταμοσχεύσεις και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου:Στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του νοσοκομείου βρίσκονται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ενώ το «παρών» δίνει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.Το νέο Ωνάσειο αποτελεί το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο της χώρας, όπου οι προϋπάρχουσες και οι νέες υποδομές λειτουργούν μέσα σε ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του νοσοκομείου, με την(ΤΝ) στον πυρήνα του, καθιστά δυνατή την ταχύτερη διάγνωση, την ακριβέστερη θεραπεία και μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία φροντίδας για κάθε ασθενή, ανέφερε ο Ιωάννης Μπολέτης, πρόεδρος στο Ωνάσειο Νοσοκομείο.Τη νέα δομή του νοσοκομείου συνθέτουν το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το οποίο ανακαινίστηκε ριζικά και εξοπλίστηκε με νέα ιατρικά μηχανήματα που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας, καθώς και το νέο κτίριο στο οποίο στεγάζονται το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, που αποτελούν νέες δομές, αφιερωμένες στις μεταμοσχεύσεις και στους παιδιατρικούς ασθενείς.