Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Ωνάσειου: Η καμπάνια ευαισθητοποίησης για τις μεταμοσχεύσεις ανέβασε κατά 50 χιλιάδες τον αριθμό των δωρητών σε 20 ημέρες
Οι νέες αφιερωμένες στις μεταμοσχεύσεις και στους παιδιατρικούς ασθενείς, δομές συνθέτουν ένα νέο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο πρακτικά καθιστά το Ωνάσειο ως το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στη χώρα
Τα επίσημα εγκαίνια του νέου Ωνάσειου Νοσοκομείου που περιλαμβάνει το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων έκανε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Ωνάσειο περνά σε νέα φάση ανάπτυξης με πλήρη ψηφιοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένες ιατρικές υποδομές.
«Σταδιακά η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων θα μπορεί να καλύπτει το σύνολο των οργάνων πλέον των νεφρών» ανέφερε ο πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε το έργο του Ωνασείου Ιδρύματος και είπε ότι το Ωνάσειο Παίδων εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο νοσοκομείο που θα μπορεί να έρευνα και συγγενείς καρδιολογικές παθήσεις.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι εκτός αυτών διαθέτουμε ένα σχέδιο μεταμοσχεύσεων που συνοδεύεται από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δωρεές που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις, και προσέθεσε ότι η καμπάνια ευαισθητοποίησης για τις μεταμοσχεύσεις ανέβασε κατά 50 χιλιάδες τον αριθμό των δωρητών μέσα σε 20 ημέρες. Χρειαζόμαστε μια μικρή ώθηση να πάρουμε απόφαση προσφοράς είπε ο κ. Μητσοτάκης.
«Το 2019 είχα ζητήσει να αλλάξουμε ότι μας κρατά πίσω και μας καθιστά ουραγούς στην Ευρώπη, και μετά από 6 χρόνια είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής αλλά κάνουμε μια τεράστια μεταρρύθμιση που απαιτεί χρόνο και υπομονή» είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη του Αριστοτέλη Ωνάση καθώς και στο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ωνάσειο νοσοκομείο.
Δείτε την εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου για μεταμοσχεύσεις και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου:
Στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του νοσοκομείου βρίσκονται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ενώ το «παρών» δίνει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Μπολέτης: Ενα σημείο αναφοράς για την πρόοδο της ιατρικής στη χώρα μας
Το νέο Ωνάσειο αποτελεί το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο της χώρας, όπου οι προϋπάρχουσες και οι νέες υποδομές λειτουργούν μέσα σε ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του νοσοκομείου, με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στον πυρήνα του, καθιστά δυνατή την ταχύτερη διάγνωση, την ακριβέστερη θεραπεία και μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία φροντίδας για κάθε ασθενή, ανέφερε ο Ιωάννης Μπολέτης, πρόεδρος στο Ωνάσειο Νοσοκομείο.
Τη νέα δομή του νοσοκομείου συνθέτουν το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το οποίο ανακαινίστηκε ριζικά και εξοπλίστηκε με νέα ιατρικά μηχανήματα που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας, καθώς και το νέο κτίριο στο οποίο στεγάζονται το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, που αποτελούν νέες δομές, αφιερωμένες στις μεταμοσχεύσεις και στους παιδιατρικούς ασθενείς.
«Με τη δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση δεν παραδίδεται απλώς ένα υπερσύγχρονο κτίριο, όπου η τεχνολογία τίθεται στην υπηρεσία των ανθρώπων, αλλά ένα σημείο αναφοράς για την πρόοδο της ιατρικής στη χώρα μας. Ένας ενιαίος οργανισμός που ονομάζεται πλέον Ωνάσειο Νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο για όλους», ανέφερε ο κ. Μπολέτης. Η δυναμικότητα του Ωνάσειου Νοσοκομείου είναι: Κλίνες: 185 (από 131), κλίνες ΜΕΘ: 54 (από 36), χειρουργικές αίθουσες-συμβατικά χειρουργεία: 4, υβριδικές αίθουσες: 2 (από 0), αιμοδυναμικά εργαστήρια: 4 (από 3).
Δείτε εικόνες από τα εγκαίνια του Ωνάσειου Νοσοκομείου:
Βάσει της σύμβασης δωρεάς, το Ίδρυμα Ωνάση δεσμεύεται να διορθώσει όποια κακοτεχνία δυνητικά προκύψει σε διάστημα 15 μηνών μετά την επίσημη παράδοση του Νοσοκομείου στην Πολιτεία. Ωστόσο, η σχέση του Ιδρύματος Ωνάση με το Ωνάσειο ξεπερνά, διαχρονικά, τα συμβατικά πλαίσια.
Οι νέες τεχνολογικές και ψηφιακές υποδομές στο νέο Ωνάσειο
Στο νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, η δέσμευση για παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας μεταφράζεται σε μια σημαντική επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής, με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) να βρίσκεται στον πυρήνα των νέων ψηφιακών συστημάτων. Αυτές οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και τα προηγμένα συστήματα απεικόνισης, ενισχυμένα από την ΤΝ, επιτρέπουν στο Ωνάσειο να προσφέρει στους ασθενείς ταχύτερες, ακριβέστερες και ασφαλέστερες διαγνώσεις, πιο αποτελεσματικές θεραπείες και, συνολικά, μια πιο φιλική και άνετη εμπειρία.
Ουσιαστικά, το Ωνάσειο βρίσκεται σε μια νέα εποχή ιατρικής ακρίβειας και εξατομικευμένης φροντίδας, όπου η τεχνολογία και η ΤΝ λειτουργούν ως πολύτιμοι σύμμαχοι του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αναλύοντας δεδομένα και υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων.
Σημαντικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών:
• Ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα (Syngo) που διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις ροές εργασίας στην ιατρική απεικόνιση και διάγνωση. Ουσιαστικά, λειτουργεί ως ο «εγκέφαλος» των ιατρικών συστημάτων απεικόνισης του νοσοκομείου, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία για βελτιωμένη διαγνωστική ακρίβεια και αποτελεσματικότερη φροντίδα των ασθενών.
• Υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος (SOMATOM Drive) εξοπλισμένος με όλες τις σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης και μείωσης δόσης της ακτινοβολίας.
• Προηγμένο μηχάνημα μαγνητικής τομογραφίας (MAGNETOM Sola) που προσαρμόζεται έξυπνα στον κάθε ασθενή ξεχωριστά, χάρη στην τεχνολογία BioMatrix.
• Ειδικό σύστημα για επεμβάσεις στα αγγεία και την καρδιά (ARTIS icono Biplane). Παράγει τρισδιάστατες εικόνες σε πραγματικό χρόνο και δυσδιάστατες εικόνες από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, καθοδηγώντας τους χειρουργούς με απόλυτη ακρίβεια σε πολύπλοκες επεμβάσεις στα «υβριδικά χειρουργεία», μειώνοντας μειώνοντας την ακτινοβολία, την απαιτούμενη δόση σκιαγραφικού και τον χρόνο της επέμβασης.
• Ρομποτικό αγγειογραφικό σύστημα επόμενης γενιάς (ARTIS Pheno), το οποίο αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να ενισχύει τη ρομποτική του ευελιξία, επιτρέποντας στους γιατρούς να έχουν άριστη πρόσβαση και έλεγχο του ασθενή, κατά την διάρκεια πολύπλοκων επεμβάσεων (π.χ. στα αγγεία) με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια, ενώ παράλληλα προσφέρει βελτιωμένη άνεση για τον ασθενή.
• Υπερσύγχρονα καρδιολογικά υπερηχογραφικά συστήματα (ACUSON Origin) τα οποία προσαρμόζουν τη διαγνωστική εικόνα στα μοναδικά βιο-ακουστικά χαρακτηριστικά κάθε εξεταζόμενου, με την καινοτόμο ψηφιακή BioAcoustic τεχνολογία.
• Φορητό μηχάνημα ακτινογραφιών (MOBILETT Elara Max) που μεταφέρεται εύκολα κατευθείαν δίπλα στον ασθενή, ακόμα και στην εντατική.