Τέσσερις καθηγητές απαντούν γιατί δεν είναι λύση ο εμβολιασμός κατά της ευλογίας των αιγοπροβάτων: Δεν επιτυγχάνεται εκρίζωση της λοίμωξης
Προσθέτουν ότι «η εφαρμογή εμβολιασμού θα οδηγήσει σε αδυναμία διάκρισης μεταξύ εμβολιασμένων και φυσικών μολυσμένων ζώων και σε απώλεια του καθεστώτος ‘χώρα απαλλαγμένη από ευλογιά’ για πολλά χρόνια, με σοβαρές επιπτώσεις στις εξαγωγές ζωοκομικών προϊόντων»
Κοινή ανακοίνωση στην οποία εξηγούν γιατί δεν είναι λύση ο εμβολιασμός κατά της ευλογίας των αιγοπροβάτων εξέδωσαν τέσσερις καθηγητές από τις Κτηνιατρικές Σχολές των Πανεπιστημιών Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας με αφορμή και τη σύλληψη 60χρονου για εισαγωγή από την Τουρκία παράνομων εμβολίων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Στην ανακοίνωσή τους οι κ.κ. Κρήτας, Αρσένος, Μπιλίνης και Φθενάκης σημειώνουν αφενός ότι «ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς των προβάτων δεν αποτελεί σήμερα αποδεκτή λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς δεν υπάρχουν αποτελεσματικά και εγκεκριμένα σχετικά σκευάσματα» και αφετέρου ότι «η εμπειρία από χώρες όπου πραγματοποιείται εμβολιασμός για χρονικό διάστημα άνω της δεκαετίας δείχνει αποτυχία εκρίζωσης της λοίμωξης».
Παράλληλα τονίζουν ότι «η εφαρμογή εμβολιασμού θα οδηγήσει σε σύγχυση, σε αδυναμία διάκρισης μεταξύ εμβολιασμένων και φυσικών μολυσμένων ζώων, σε μαζικές θανατώσεις ζώων και σε απώλεια του καθεστώτος ‘χώρα απαλλαγμένη από ευλογιά’ για πολλά χρόνια, με σοβαρές επιπτώσεις στις εξαγωγές ζωοκομικών προϊόντων» επιμένοντας ότι «η μοναδική σωστή στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει η αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής της προβατοτροφίας στη χώρα μας».
1. Η χρήση οποιωνδήποτε μη εγκεκριμένων ανοσολογικών προϊόντων (εμβολίων), χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τις αρμόδιες αρχές, είναι επικίνδυνη και παράνομη και εγκυμονεί κινδύνους για ζώα, για τους χειριστές των προϊόντων αυτών και για τη διατροφική ασφάλεια.
2. Ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς των προβάτων δεν αποτελεί σήμερα αποδεκτή λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς δεν υπάρχουν αποτελεσματικά και εγκεκριμένα σχετικά σκευάσματα και η πολιτική αντιμετώπισης για αυτού του τύπου τα νοσήματα (κατηγορίας Α) παραμένει αμετάβλητη.
3. Η εμπειρία από χώρες όπου πραγματοποιείται εμβολιασμός για χρονικό διάστημα άνω της δεκαετίας δείχνει αποτυχία εκρίζωσης της λοίμωξης.
4. Η εφαρμογή εμβολιασμού θα οδηγήσει σε σύγχυση, σε αδυναμία διάκρισης μεταξύ εμβολιασμένων και φυσικών μολυσμένων ζώων, σε μαζικές θανατώσεις ζώων και σε απώλεια του καθεστώτος ‘χώρα απαλλαγμένη από ευλογιά’ για πολλά χρόνια, με σοβαρές επιπτώσεις στις εξαγωγές ζωοκομικών προϊόντων.
5. Η μοναδική σωστή στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει η αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής της προβατοτροφίας στη χώρα μας.
6. Η παραπληροφόρηση του κτηνοτροφικού κόσμου πρέπει να σταματήσει, καθώς η προσπάθεια επίλυσης ενός αποκλειστικά επιστημονικού ζητήματος με πολιτικές παρεμβάσεις χωρίς επιστημονικότητα είναι επικίνδυνη. Οι δημόσιες τοποθετήσεις από άτομα χωρίς κατάλληλη επιστημονική γνώση του αντικειμένου ενισχύουν τη σύγχυση και υπονομεύουν την προσπάθεια διαχείρισης της κρίσης.
Κατανοείται η αγωνία του κτηνοτροφικού κόσμου, των τοπικών κοινωνιών και των θεσμικών εκπροσώπων τους για τη βιωσιμότητα και το μέλλον της ελληνικής προβατοτροφίας. Η πίεση που ασκείται είναι υπαρκτή και απολύτως σεβαστή. Ωστόσο, ως μέλη των Τμημάτων Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως κατεξοχήν αρμόδιοι επιστήμονες με εξειδικευμένη και τεκμηριωμένη γνώση στην ιατρική των ζωικών πληθυσμών, στη ζωική παραγωγή και στην ενιαία υγεία φέρουμε ευθύνη για υπεύθυνη τοποθέτηση, στη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης και των διεθνώς αποδεκτών πρακτικών.
Ως μέλη του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στην υπεύθυνη, επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, συνάδοντας απόλυτα και υποστηρίζοντας τη γνώμη των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας μας. Οποιαδήποτε μονομερής πρόταση αλλαγής στρατηγικής χωρίς τεκμηριωμένη συμβολή της επιστημονικής κοινότητας και θεσμική συναίνεση θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στον κτηνοτροφικό τομέα, την οικονομία της υπαίθρου και τη δημόσια εμπιστοσύνη.
Όλη η ανακοίνωση των τεσσάρων καθηγητώνΜε αφορμή διάφορες πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με την ανάγκη αλλαγής της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας της ευλογιάς των προβάτων στη χώρα μας, καθώς και τη σύλληψη ατόμου που επιχειρούσε παράνομη εισαγωγή μη εγκεκριμένου εμβολίου κατά της λοίμωξης, οφείλουμε, ως θεσμικά κατοχυρωμένος επιστημονικοί φορείς, με την επιστημονική και τεκμηριωμένη γνώση της ιατρικής των ζωικών πληθυσμών, της ζωικής παραγωγής και της ενιαίας υγείας, να επισημάνουμε εκ νέου ορισμένες κρίσιμες επιστημονικές αλήθειες, οι οποίες πηγάζουν από την ιατρική με βάση αποδείξεις.
Ας ανταποκριθούμε όλοι με τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην παρούσα κρίσιμη στιγμή.
Οι υπογράφοντες
Κρήτας Σπυρίδων
Καθηγητής, Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσήματα των Ζώων
Δ/ντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων
Γεώργιος Αρσένος,
Καθηγητής, Ζωικής Παραγωγής, Ηθολογίας και Ευζωίας των ζώων
Δ/ντης, Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος
Χαράλαμπος Μπιλλίνης
Καθηγητής, Ιολογίας και Ιογενών Νοσημάτων των Ζώων
Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΓΧ Φθενάκης
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
