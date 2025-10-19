Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ρόδος: Εξαφάνισαν από το Κτηματολόγιο σελίδες με δημόσια ακίνητα - Υποψίες για κύκλωμα καταπατήσεων με χρησικτησία
Οι συγκεκριμένοι τόμοι δεν είχαν ακόμη σκαναριστεί - Η ανασύστασή τους καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής έως αδύνατη
Έντονη ανησυχία στον νομικό και τεχνικό κόσμο της Ρόδου προκαλεί υπόθεση με σκισμένες σελίδες από κτηματολογικούς τόμους που αφορούν δημόσια γη.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Δημοκρατική» η οποία επικαλείται πηγές του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, ο συναγερμός σήμανε πριν από λίγες ημέρες όταν κατά τον έλεγχο κτηματολογικού τόμου διαπιστώθηκε ότι έλειπε σελίδα με εγγραφές ιδιοκτησιών και μεταβολών ακινήτων του Δημοσίου.
Όπως αναφέρεται πρόκειται για τον τόμο 26 γαιών Αφάντου και οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αφαίρεση έγινε με «επαγγελματικό» τρόπο καθώς οι δράστες χρησιμοποίησαν ξυράφι.
Η εσωτερική έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην ανεύρεση ακόμη πέντε σκισμένων σελίδων από τόμους που αφορούν δημόσια ακίνητα σε Αφάντου και Κρεμαστή.
Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι πως οι συγκεκριμένοι τόμοι δεν είχαν ακόμη σκαναριστεί και η ανασύστασή τους καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής έως αδύνατη, γεγονός που απειλεί να αφήσει κενά στο ιστορικό των δικαιωμάτων.
Η εξέλιξη αυτή, όπως σημειώνει η εφημερίδα, φέρνει στο προσκήνιο ξανά τις καταγγελίες για κυκλώματα χρησικτησιών αλλά και μια διαφορετική υπόθεση πλαστογραφημένων πιστοποιητικών που έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.
Οι δικηγόροι της Ρόδου εκτιμούν επίσης ότι το σκίσιμο αποσκοπεί στο να μην μπορεί να εκδοθεί εγκαίρως πιστοποιητικό ιδιοκτησίας για περιπτώσεις εξαγοράς καταπατημένων ακινήτων. Χωρίς το κρίσιμο έγγραφο, ο έλεγχος δυσχεραίνεται και η ανάρτηση δικαιολογητικών στην αρμόδια πλατφόρμα μπορεί να καθυστερήσει ή να αλλοιωθεί υπέρ εκείνου που διεκδικεί.
Πρόκειται για υπόθεση με προφανή περιουσιακή συνέπεια, αφού η εξαφάνιση εγγραφών μπορεί να διαστρέψει το ιδιοκτησιακό αποτύπωμα σε νευραλγικές ζώνες δημόσιας γης. Με το σκίσιμο εξαφανίζονται κτηματολογικές μερίδες και περιουσιακά στοιχεία. Με απλά λόγια ακίνητα μπορούν να χαθούν ή να αλλάξουν χέρια σαν να μην υπήρξαν ποτέ...
Την υπόθεση έφερε σε ανοιχτή θέα ανάρτηση του διαιτολόγου κ. Εμμανουήλ Μοράρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η καταγγελία έκανε λόγο για σκισμένες σελίδες μέσα στο 2025 και για έναν στενό κύκλο πιθανών υπόπτων που είχαν φυσική πρόσβαση στους τόμους, όπως μηχανικοί, δικηγόροι και τοπογράφοι.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται παρέμβαση της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου. Παράλληλα θεωρείται πολύ πιθανή η ανάθεση ελέγχου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε επιθεωρητές και σε κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Πηγή: www.dimokratiki.gr
Πηγή: www.dimokratiki.gr
