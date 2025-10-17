Θεσσαλονίκη: 15χρονος κατήγγειλε ότι τον χτύπησε συνομήλικός του και τον παρενόχλησε σεξουαλικά μαζί με μια 13χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κακοποίηση Ξυλοδαρμός

Θεσσαλονίκη: 15χρονος κατήγγειλε ότι τον χτύπησε συνομήλικός του και τον παρενόχλησε σεξουαλικά μαζί με μια 13χρονη

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου

Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση ενός 15χρονου, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για συνομήλικο του παθόντα και μία 13χρονη, με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι κατηγορούνται ότι τέλη Αυγούστου του επιτέθηκαν και τον παρενόχλησαν σεξουαλικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο 15χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον συνομήλικό του και στη συνέχεια με την 13χρονη τον παρενόχλησαν σεξουαλικά.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, -κατά περίπτωση- για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

