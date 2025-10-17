Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Θεσσαλονίκη: 15χρονος κατήγγειλε ότι τον χτύπησε συνομήλικός του και τον παρενόχλησε σεξουαλικά μαζί με μια 13χρονη
Θεσσαλονίκη: 15χρονος κατήγγειλε ότι τον χτύπησε συνομήλικός του και τον παρενόχλησε σεξουαλικά μαζί με μια 13χρονη
Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου
Δύο ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση ενός 15χρονου, στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για συνομήλικο του παθόντα και μία 13χρονη, με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι κατηγορούνται ότι τέλη Αυγούστου του επιτέθηκαν και τον παρενόχλησαν σεξουαλικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, ο 15χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον συνομήλικό του και στη συνέχεια με την 13χρονη τον παρενόχλησαν σεξουαλικά.
Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, -κατά περίπτωση- για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
