Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του άνδρα που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
Ο κατηγορούμενος φέρεται ότι τη χτύπησε επειδή οδηγούσε αργά – Εις βάρος του εκκρεμούν ποινικές διώξεις για τέσσερα αδικήματα – Θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι αύριο
Για αύριο αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη του άνδρα που συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος 43χρονης οδηγού στην οδό Ηλιουπόλεως επειδή η γυναίκα οδηγούσε αργά.
Μέχρι αύριο μάλιστα ο άνδρας θα παραμείνει κρατούμενος.
Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου ο κατηγορούμενος να βρει δικηγόρο. Πάντως ο ίδιος ενώπιον του δικαστηρίου δήλωσε ότι δεν είναι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας. Όπως είπε είναι ιδιοκτήτης ιδιωτικού ιατρείου, στα νότια προάστια. Παρούσα στο δικαστήριο ήταν και η 43χρονη η οποία ζήτησε να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε τοξικολογικές εξετάσεις.
Να σημειωθεί ότι βάρος του 43χρονου η εισαγγελία έχει ασκήσει ποινική δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.
