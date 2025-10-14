Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του άνδρα που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
ΕΛΛΑΔΑ
Ξυλοδαρμός Δίωξη Ηλιούπολη

Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του άνδρα που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου

Ο κατηγορούμενος φέρεται ότι τη χτύπησε επειδή οδηγούσε αργά – Εις βάρος του εκκρεμούν ποινικές διώξεις για τέσσερα αδικήματα – Θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι αύριο

Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του άνδρα που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
Βασιλική Κόκκαλη
11 ΣΧΟΛΙΑ
Για αύριο αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη του άνδρα που συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος 43χρονης οδηγού στην οδό Ηλιουπόλεως επειδή η γυναίκα οδηγούσε αργά.

Μέχρι αύριο μάλιστα ο άνδρας θα παραμείνει κρατούμενος.

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου ο κατηγορούμενος να βρει δικηγόρο. Πάντως ο ίδιος ενώπιον του δικαστηρίου δήλωσε ότι δεν είναι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας. Όπως είπε είναι ιδιοκτήτης ιδιωτικού ιατρείου, στα νότια προάστια. Παρούσα στο δικαστήριο ήταν και η 43χρονη η οποία ζήτησε να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Να σημειωθεί ότι βάρος του 43χρονου η εισαγγελία έχει ασκήσει ποινική δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.


Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής

Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον πλαστικό χειρουργό που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
Βασιλική Κόκκαλη
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης