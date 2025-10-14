Πρόεδρος Κοινωνίας Αποτέφρωσης στο protothema: Βαριά βιομηχανία της εκκλησίας ο θάνατος, χρειαστήκαμε 23 χρόνια για το αυτονόητο

Ποια ήταν η πρώτη αποτέφρωση στην Ελλάδα; Ποιοι πολιτικοί βοήθησαν, ποιοι αντέδρασαν; Ο κ. Αλακιώτης πρόεδρος της Ελληνικής Κοινωνίας Αποτέφρωσης εξιστορεί στο Direct τη δύσκολη πορεία που οδήγησε στο πρώτο αποτεφρωτήριο