Λάρισα: Κάλεσμα στη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων απεύθυνε ο πατέρας του αδικοχαμένου Νίκου Μπιτσάκη

Ο πατέρας του αδικοχαμένου φοιτητή ανέφερε ότι το περιστατικό δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή αμέλεια, τονίζοντας ότι το να χάνεται ένα παιδί 20 ετών από ένα τέτοιο φρικτό γεγονός, δεν είναι αμέλεια αλλά κακούργημα