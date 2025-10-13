Λάρισα: Κάλεσμα στη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων απεύθυνε ο πατέρας του αδικοχαμένου Νίκου Μπιτσάκη

Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Με δηλώσεις του έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας το πρωί της Δευτέρας, ο Μάνος Μπιτσάκης, πατέρας του 22χρονου φοιτητή Νίκου Μπιτσάκη που βρήκε τραγικό θάνατο όταν τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πτώση τοιχίου στη Λάρισα, απηύθυνε έκκληση στη Δικαιοσύνη να «σταθεί στο ύψος των περιστάσεων». Η οικογένεια του θύματος ταξίδεψε από την Κρήτη για να παρακολουθήσει την εκδίκαση της υπόθεσης στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα, ύστερα από τρεις αναβολές.
Μιλώντας στο onlarisa.gr, ο Μάνος Μπιτσάκης επανέλαβε το αίτημα της οικογένειας για αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμέλημα σε κακούργημα. Όπως δήλωσε, «το δικαστήριο πρέπει να σταθεί στο ύψος του. Δεν είναι τυχαίο γεγονός αυτό που συνέβη. Όλοι γνώριζαν για την επικινδυνότητα του κτιρίου, από τους κατοίκους της γειτονιάς και την πολεοδομία μέχρι τον ιδιοκτήτη. Εύχομαι και ελπίζω η Δικαιοσύνη να ανταποκριθεί».
Ο πατέρας του αδικοχαμένου φοιτητή ανέφερε ότι το τραγικό περιστατικό δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή αμέλεια, τονίζοντας ότι «το να χάνεται ένα παιδί 20 ετών, με τόσα όνειρα και τόση ζωή μπροστά του, από ένα τέτοιο φρικτό γεγονός, δεν είναι απλώς αμέλεια, είναι κακούργημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο».
