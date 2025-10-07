Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Προειδοποίηση του ΕΟΦ για επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής που πωλείται στο διαδίκτυο
Προειδοποίηση του ΕΟΦ για επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής που πωλείται στο διαδίκτυο
Περιέχει ουσία που αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας
Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος FAT KILLER capsules. Το συγκεκριμένο σκεύασμα προωθείται ως συμπλήρωμα διατροφής και είναι πιθανόν να έχει διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες σιβουτραμίνη (sibutramine) και φαινολοφθαλεΐνη (phenolophthalein) οι οποίες δεν αναγράφονται στην επισήμανσή του και η παρουσία των οποίων το καθιστά μη εγκεκριμένο φάρμακο, καθιστώντας τη χρήση του δυνητικά επικίνδυνη για την υγεία.
Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας και ανακλήθηκαν οι άδειες κυκλοφορίας των φαρμάκων με αυτή τη δραστική, ενώ η φαινολοφθαλεΐνη είναι γνωστή για την καθαρτική της δράση.
Ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους καταναλωτές να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το εν λόγω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν.
Παράλληλα υπενθυμίζει ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από αναξιόπιστα σημεία διάθεσης, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.
