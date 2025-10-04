Παραδόθηκε ο δράστης της επίθεσης με κατσαβίδι σε οδηγό μηχανής στην Ιερά Οδό
Όλα έγιναν όταν οδηγός ΙΧ παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και τον εξύβρισε οδηγός μοτοσικλέτας - Τότε ο πρώτος, κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε τον οδηγό της μοτοσικλέτας στο μάτι με κατσαβίδι
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν όταν ένας οδηγός ΙΧ παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και τον εξύβρισε οδηγός μοτοσικλέτας. Τότε ο πρώτος, κατέβηκε από το αυτοκίνητό του, τραυμάτισε τον οδηγό της μοτοσικλέτας στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε.
Το θύμα μεταφέρθηκε λίγη ώρα αργότερα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Ο δράστης παραδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο ΑΤ Περιστερίου.
