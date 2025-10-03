Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Επεισόδιο με οδηγούς στην Ιερά Οδό: Παραβίασε το κόκκινο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε με κατσαβίδι σε μοτοσικλετιστή
Επεισόδιο με οδηγούς στην Ιερά Οδό: Παραβίασε το κόκκινο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε με κατσαβίδι σε μοτοσικλετιστή
Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας - Αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ ο δράστης
Σοβαρό επεισόδιο με δύο οδηγούς σημειώθηκε στις 13.40 της Παρασκευής στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την Λεωφόρο Κηφισού.
Σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο σημειώθηκε όταν ένας οδηγός ΙΧ παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και τον εξύβρισε οδηγός μοτοσικλέτας. Τότε ο οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητό του, τραυμάτισε τον οδηγό της μοτοσικλέτας στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε!
Το θύμα μεταφέρθηκε λίγη ώρα αργότερα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ενώ η ΕΛ.ΑΣ που ενημερώθηκε για το περιστατικό αναζητεί τον δράστη.
