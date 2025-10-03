Επεισόδιο με οδηγούς στην Ιερά Οδό: Παραβίασε το κόκκινο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε με κατσαβίδι σε μοτοσικλετιστή
ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛ.ΑΣ

Επεισόδιο με οδηγούς στην Ιερά Οδό: Παραβίασε το κόκκινο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε με κατσαβίδι σε μοτοσικλετιστή

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας - Αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ ο δράστης

Επεισόδιο με οδηγούς στην Ιερά Οδό: Παραβίασε το κόκκινο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε με κατσαβίδι σε μοτοσικλετιστή
Σοβαρό επεισόδιο με δύο οδηγούς σημειώθηκε στις 13.40 της Παρασκευής στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την Λεωφόρο Κηφισού.

Σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο σημειώθηκε όταν ένας οδηγός ΙΧ παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και τον εξύβρισε οδηγός μοτοσικλέτας. Τότε ο οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητό του, τραυμάτισε τον οδηγό της μοτοσικλέτας στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε!

Το θύμα μεταφέρθηκε λίγη ώρα αργότερα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ενώ η ΕΛ.ΑΣ που ενημερώθηκε για το περιστατικό αναζητεί τον δράστη.


