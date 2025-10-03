Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Τροχαίο στην Περιφερειακή Υμηττού - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών
Τροχαίο στην Περιφερειακή Υμηττού - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών
Δεν υπάρχουν τραυματίες παρά μόνο υλικές ζημιές
Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (3/10) στην Περιφερειακή Υμηττού στο ύψος του κόμβου Xολαργού με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα στο σημείο.
Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται:
Άνω των 30΄από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,
Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται:
Άνω των 30΄από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα