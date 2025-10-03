Αργία στον Δήμο Αθηναίων: Ποιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν
Αργία στον Δήμο Αθηναίων: Ποιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι κλείνουν από το μεσημέρι
Αργία σήμερα στον Δήμο Αθηναίων λόγω της εορτής του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, πολιούχου της πόλης με τα σχολεία να είναι κλειστά και κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου να μην λειτουργούν. Επίσης κλειστοί θα είναι οι δρόμοι στο Κολωνάκι από το μεσημέρι και μετά.
Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αργία των σχολείων από την έναρξη του σχολικού έτους, προσφέροντας μία τριήμερη ανάπαυλα. Σημειώνεται, ότι οι Διευθύνσεις των σχολείων έχουν ήδη ενημερώσει τις οικογένειες με σχετική εγκύκλιο: «Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό».
Η αργία αφορά και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, που ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων.
Γεννημένος στην Αθήνα εννέα έτη μετά την γέννηση του Χριστού, ο Διονύσιος ήταν μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου της πόλης, του Αρείου Πάγου – εξού και το προσωνύμιό του. Ήταν μεταξύ των πρώτων Αθηναίων, που πίστεψαν στον Χριστό αν και στο παρελθόν, ήταν ειδωλολάτρης. Μάλιστα, ενώ ήταν ακόμη αρκετά νεαρός βρέθηκε στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου, όχι μακριά από το Κάιρο, την περίοδο που θα ελάμβανε χώρα η Σταύρωση του Κυρίου και σημείωσε την ακριβή ώρα του σκοτισμού του Ηλίου την ώρα της Σταύρωσης.
Επιστρέφοντας στην Αθήνα, όταν άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο για εκείνο το υπερφυσικό σκοτάδι, ενστερνίστηκε τη νέα θρησκεία και βαπτίσθηκε Χριστιανός μαζί με την οικογένειά του το 52 μ.Χ.
Υπηρετώντας τη νέα του πίστη, έγινε Επίσκοπος της πόλεως των Αθηνών και έλαβε μαρτυρικό τέλος δια της πυράς.
Να σημειωθεί ότι υπάρχουν δύο μεγάλοι ναοί, που φέρουν το όνομά του στην Αθήνα: στην οδό Σκουφά, στο Κολωνάκι και επί της Πανεπιστημίου, η Καθολική Μητρόπολη της Αθήνας. ‘Διονυσίου Αρεπαγίτου’, ονομάζεται, επίσης, ο πεζόδρομος κάτω από την Ακρόπολη.
Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εορτασμού Πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
Συγκεκριμένα, από ώρα 06.00 έως πέρατος, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών την ίδια ημέρα και από ώρα 15.00 έως πέρατος στις κατωτέρω οδούς περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι κλείνουν στις 3 Οκτωβρίου
Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εορτασμού Πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
Συγκεκριμένα, από ώρα 06.00 έως πέρατος, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών την ίδια ημέρα και από ώρα 15.00 έως πέρατος στις κατωτέρω οδούς περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:
- Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλ. Φιλ. Εταιρείας,
- Λυκαβηττού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος,
- Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος,
- Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λυκαβηττού και Κανάρη,
- Σέκερη, σε όλο το μήκος της,
- Κανάρη, σε όλο το μήκος της,
- Πλ. Φιλ. Εταιρείας.
