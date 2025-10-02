ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγο της πορείας για τη Γάζα

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Αποκλειστικό
Τόμι & Ντι Χίλφιγκερ
«Αν είχαμε σπίτι στην Ελλάδα, θα ήταν στη Μύκονο»
Το διάσημο ζευγάρι της μόδας είναι και το σχεδιαστικό δίδυμο πίσω από επαύλεις με design που νικά τις τάσεις και τον χρόνο. Οπως το εξωτικό Coral House στο Παλμ Μπιτς, όπου μας ξεναγούν

Νικ Βεληδάκης
Next Top Model σε διεθνή τροχιά
Εχει την ομορφιά που διαθέτουν οι νέοι, τη σκέψη που συναντάς
στους έμπειρους άνδρες και την καριέρα στο μόντελινγκ που πολλοί ονειρεύονται. Κι όμως, η έκπληξη του φετινού GNTM πιστεύει ότι δεν μπορείς να τα έχεις όλα

Γιούργκεν Τέλερ
Ο φωτογράφος που ξεγύμνωσε τους σταρ
Με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση «You’re invited» στον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση, Onassis Ready, ανατρέχουμε στις καλύτερες στιγμές του δημιουργού μέσα από αποκλειστικές φωτογραφίες

Gucci
Η αναγέννηση του ιστορικού οίκου
Σαν παλιό σινεμά, με νέο σκηνοθέτη τον Ντέμνα Γκβασάλια όμως, και διάσημους πρωταγωνιστές, ο περιώνυμος οίκος ζει τη νέα του εποχή

Ακόμα:

Σοφία Μάνου – Βασίλης Τραϊφόρος
Ζωντανεύοντας τη Βέμπο στη σκηνή

Σον Πεν
Το comeback της χρονιάς

Μόδα & Ομορφιά
Αξεσουάρ στα χρώματα της γης & μυστικά για λαμπερή επιδερμίδα

To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Μην το χάσετε!
Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

