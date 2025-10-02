Χειροπέδες σε 31χρονο στην Αττική που είχε στο σπίτι του 34 κιλά κάνναβης
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Κάνναβη Αττικη

Χειροπέδες σε 31χρονο στην Αττική που είχε στο σπίτι του 34 κιλά κάνναβης

Ο αλλοδαπός είχε τα ναρκωτικά σε 11 νάιλον συσκευασίες με βαλβίδα κένωσης αέρος

Χειροπέδες σε 31χρονο στην Αττική που είχε στο σπίτι του 34 κιλά κάνναβης
Στη σύλληψη ενός 31χρονου αλλοδαπού για κατοχή και διακίνηση πάνω από 34 κιλών ακατέργαστης κάνναβης στην Αττική προχώρησαν χθες, Τετάρτη, αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριών ενώ μετά από παρακολούθηση εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε ο 31χρονος.

Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 νάιλον συσκευασίες με βαλβίδα κένωσης αέρος, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 34,3 κιλών.

  • Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
  • 700 ευρώ,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
  • κινητό τηλέφωνο,
  • 6 νάιλον συσκευασίες με βαλβίδα κένωσης αέρος, κενές περιεχομένου, με υπολείμματα κάνναβης 
  • πλήθος νάιλον συσκευασιών


Χειροπέδες σε 31χρονο στην Αττική που είχε στο σπίτι του 34 κιλά κάνναβης


Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

