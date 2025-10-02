Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Βαρθολομαίος: Ευχόμαστε η Θεολογική Σχολή Χάλκης να ανοίξει ξανά τις πόρτες της
Η σπουδαιότητα της σχολής δεν περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση κληρικών και θεολόγων, αλλά και στην ενίσχυση της πνευματικής ταυτότητας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της Ορθοδοξίας, δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Την επιθυμία και την προσευχή της Εκκλησίας να ανοίξει ξανά η Θεολογική Σχολή Χάλκης, ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ορθοδοξίας, που επί δεκαετίες παραμένει κλειστό, εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά το προσκύνημα που πραγματοποίησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου στη Θεσσαλονίκη, όπου τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Παναγιώτατος είχε θεμελιώσει την πρώτη πέτρα του ναού, πριν από 28 χρόνια, το 1997, έξι μόλις χρόνια μετά την εκλογή του, σημειώνοντας πως δεν έλειψαν οι δυσκολίες αλλά και η αντίσταση για την ολοκλήρωση του έργου.
Απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος πιστών, δήλωσε πως το προσκύνημά του ήταν η πιο κατάλληλη ολοκλήρωση των «ευλογημένων ημερών» της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη.
Επιπλέον, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως από την εκλογή του και εντεύθεν, έχει κερδίσει τις καρδιές των ανθρώπων της πόλης αλλά και πέραν αυτής, ενώ η φήμη του έχει ξεπεράσει και τα όρια του Φαναρίου, καθώς κυκλοφορεί σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο.
Στη συνέχεια, επεσήμανε πως ο κ. Φιλόθεος παραμένει ενεργητικός και δραστήριος, όχι αποκλειστικά εξαιτίας της νεαρής του ηλικίας αλλά κυρίως λόγω των χαρισμάτων και των ικανοτήτων του.
Στον προαύλιο χώρο του ναού αυτού, ανηγέρθη η Θεολογική Σχολή Χάλκης, της οποίας απόφοιτος είναι και ο ίδιος ο Παναγιώτατος. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Προσευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα ανοίξει ξανά τις πόρτες της και θα συνεχίσει το έργο της προς την Εκκλησία».
Υπενθυμίζεται, ότι η Θεολογική Σχολή Χάλκης, που βρίσκεται στην κατεχόμενη τουρκική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, αποτελεί ζωτικό κομμάτι της ιστορίας και της πνευματικής κληρονομιάς της Ορθοδοξίας. Η επαναλειτουργία της θα σηματοδοτήσει όχι μόνο την αναβίωση των εκπαιδευτικών και πνευματικών δραστηριοτήτων, αλλά και ένα σημαντικό βήμα προόδου στις σχέσεις μεταξύ Ορθόδοξης Εκκλησίας και Τουρκίας.
Ο Παναγιώτατος τόνισε πως η προσευχή της Εκκλησίας παραμένει σταθερή και ελπίζει, ότι η θεία χάρη θα φέρει σύντομα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η σπουδαιότητα της σχολής δεν περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση κληρικών και θεολόγων, αλλά και στην ενίσχυση της πνευματικής ταυτότητας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της Ορθοδοξίας.
Οι προσπάθειες για την επαναλειτουργία της Χάλκης συνεχίζονται με την υποστήριξη πολλών διεθνών και εθνικών παραγόντων, ενώ η κοινή ελπίδα όλων των πιστών είναι η επανεκκίνηση της σχολής να γίνει σύντομα πραγματικότητα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πνευματικής ζωής και της διατήρησης των παραδόσεων.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταλήγει με μια θερμή προσευχή και ευχή για το μέλλον, πιστεύοντας ότι η Θεολογική Σχολή Χάλκης θα ανοίξει ξανά τις πόρτες της, φωτίζοντας το πνεύμα της Ορθοδοξίας και της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς.
Ανέδειξε, μάλιστα, την ανάγκη «να αγωνιζόμαστε να περπατάμε στα βήματα των μεγάλων προγόνων και προπατόρων μας, διατηρώντας την ενότητα μεταξύ μας και διακηρύσσοντας την ειρήνη και την αλληλεγγύη».
Σχετικά με τη Θεολογική Σχολή της ΧάλκηςΟ Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε με συγκίνηση για το πως συνδέεται ο Ι.Ν. Αγίου Φωτίου με τη Χάλκη, εξηγώντας πως ήταν ο προκάτοχός του που ίδρυσε την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο νησί.
Κλείνοντας, ο κ.κ. Βαρθολομαίος επεσήμανε πως κάθε φορά που επισκέπτεται μια Μητρόπολη του θρόνου, μια αδελφή αυτοκέφαλη Εκκλησία, ή και μια δογματικά διαφορετική εκκλησία, μεταφέρει στον κόσμο το διαχρονικό μήνυμα της Κωνσταντινούπολης: «Ένα μήνυμα αγάπης, συμφιλίωσης, ειρήνης, συνεργασίας και αλληλεγγύης, όλα για τη δόξα του Θεού».
