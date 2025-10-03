Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Sponsored Content





Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να βάλει το όνομά της στον διεθνή χάρτη της φαρμακοβιομηχανίας με επιτυχίες που ξεπερνούν τα όρια μιας μικρής αγοράς. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η DEMO, μια εταιρεία με ιστορία έξι δεκαετιών, που με την επένδυσή της στον Άγιο Στέφανο Αττικής ανοίγει νέους δρόμους για την παραγωγή βιοτεχνολογικών φαρμάκων στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν περιορίζεται στη βιομηχανική κλίμακα, αλλά αγγίζει την καρδιά της κοινωνίας, προσφέροντας ελπίδα σε ασθενείς, νέες ευκαιρίες σε ερευνητές και κύρος στην ελληνική οικονομία.



Η πρώτη θερμοκοιτίδα βιοπαραγωγής φαρμάκων

Η νέα μονάδα βιοτεχνολογίας της DEMO βρίσκεται στην τελική ευθεία και έρχεται να δημιουργήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια θερμοκοιτίδα βιοπαραγωγής φαρμάκων. Ο όρος μπορεί να ακούγεται τεχνικός, αλλά στην πράξη περιγράφει έναν χώρο όπου η επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία συνυπάρχουν για να γεννήσουν φάρμακα νέας γενιάς. Είναι ένα εργαστήριο-«φυτώριο» παραγωγής, στο οποίο δοκιμάζονται, αναπτύσσονται και παράγονται βιολογικές θεραπείες σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Η σημασία του είναι τεράστια, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες επιστήμονες να σχεδιάζουν και να υλοποιούν καινοτόμες θεραπείες μέσα στη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται σε κέντρα του εξωτερικού. Για την Ελλάδα, που συχνά κατηγορείται ότι «εισάγει» τεχνολογία αντί να την παράγει, η δημιουργία αυτής της θερμοκοιτίδας είναι ένα βήμα χειραφέτησης και αυτοδυναμίας.

Πίσω από αυτή την επένδυση κρύβεται η στρατηγική φιλοσοφία της DEMO: να βλέπει την ανάπτυξη όχι μόνο ως οικονομικό στόχο, αλλά και ως κοινωνική υποχρέωση. Η εταιρεία έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να στηρίξει κρίσιμα συστήματα υγείας, με προϊόντα που εξάγονται σε περισσότερες από 85 χώρες. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, χτίζοντας τις υποδομές που θα φέρουν στην Ελλάδα τεχνογνωσία αιχμής.

Σημειωτέον και συμπληρωματικά σε αυτά, η DEMO ανακοίνωσε πρόσφατα την επίσημη λειτουργία της πρώτης Βιο-Ακαδημίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην χώρα που συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της βιοτεχνολογίας, και το οποίο έχει στόχο να ενδυναμώσει ουσιαστικά τις δεξιότητες και τις επιστημονικές γνώσεις των συμμετεχόντων.



Οικονομικό αποτύπωμα και νέες θέσεις εργασίας

Η οικονομική διάσταση δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η νέα μονάδα στον Άγιο Στέφανο θα δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, πολλές εκ των οποίων υψηλής εξειδίκευσης. Ερευνητές, βιολόγοι, χημικοί, μηχανικοί και νέοι επιστήμονες θα βρουν ένα περιβάλλον που τους επιτρέπει να παραμείνουν στην Ελλάδα, αντί να αναζητήσουν καριέρα στο εξωτερικό. Πρόκειται λοιπόν για μια πραγματική προσπάθεια αναστροφής του brain drain, ενός εκ των μεγαλύτερων στοιχημάτων της χώρας.

Όμως το όφελος δεν είναι μόνο αριθμητικό. Η ύπαρξη μιας θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να συμμετάσχει πιο ενεργά στη διεθνή αλυσίδα αξίας της φαρμακοβιομηχανίας. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες καινοτόμες θεραπείες εισάγονταν έτοιμες. Με την επένδυση της DEMO, η Ελλάδα αποκτά πρόσβαση στο στάδιο της παραγωγής, που είναι το πιο σύνθετο και το πιο κρίσιμο για την αυτάρκεια και την ανταγωνιστικότητα.





Για τον άνθρωπο, τη γνώση και τη βιωσιμότητα

Η κοινωνική διάσταση είναι εξίσου ισχυρή. Οι βιοτεχνολογικές θεραπείες αφορούν συχνά ασθενείς με βαριές και χρόνιες παθήσεις, που περιμένουν με αγωνία την πρόσβαση σε φάρμακα νέας γενιάς. Η δυνατότητα να παραχθούν αυτά στην Ελλάδα σημαίνει ταχύτερη διάθεση, χαμηλότερο κόστος και καλύτερη πρόσβαση για το εθνικό σύστημα υγείας. Πρόκειται, λοιπόν, για μια επένδυση στην ανθρώπινη ζωή, που δεν μετριέται μόνο σε οικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως στην ποιότητα της καθημερινότητας χιλιάδων οικογενειών.

Δεν είναι τυχαίο ότι το project της DEMO έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών οργανισμών και πανεπιστημίων. Οι συνέργειες που δημιουργούνται με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα ενισχύουν την οικοσυστημική αλυσίδα της χώρας. Παράλληλα, η συνεργασία με διεθνείς φαρμακοβιομηχανίες ανοίγει τον δρόμο για κλινικές μελέτες και πιλοτικές παραγωγές που θα καταστήσουν την Ελλάδα κόμβο βιοτεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, είναι ότι αυτή η επένδυση δεν αφορά μόνο στο παρόν. Αποτελεί επένδυση σε ένα βιώσιμο μέλλον. Με την πράσινη μετάβαση να αποτελεί κεντρικό στόχο για όλους τους κλάδους, η νέα μονάδα έχει σχεδιαστεί με αυστηρά πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ώστε να συνδυάζει την καινοτομία με τον σεβασμό στον πλανήτη.

Η ιστορία της DEMO είναι, τελικά, η ιστορία μιας ελληνικής επιχείρησης που πίστεψε ότι μπορεί να ανταγωνιστεί ισότιμα τους διεθνείς κολοσσούς. Με αφετηρία την Αθήνα και με εξαγωγικό προσανατολισμό, η εταιρεία δείχνει ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να σταθεί στον διεθνή στίβο, όχι μόνο ως προμηθευτής γενοσήμων, αλλά και ως πρωτοπόρος στη βιοτεχνολογία, για μια πιο υγιή και αυτάρκη Ελλάδα.