Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στη ΓΑΔΑ

Αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29/9) απαγχονισμένος στα κρατητήρια μέσα στο μέγαρο της ΓΑΔΑ.Ο άνδρας είχε φτιάξει αυτοσχέδια θηλιά με τη ζακέτα του.Οι αστυνομικοί έκαναν στον κρατούμενο ΚΑΡΠΑ. Στις 17:50 πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο συνέχισε τις προσπάθειες ανάνηψης αλλά χωρίς αποτέλεσμα.Ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Ο άνδρας είχε συλληφθεί στις 23 Σεπτεμβρίου από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για το αδίκημα της κλοπής και είχε εκδοθεί φυλακιστήριο για σωφρονιστικό κατάστημα.Σήμερα 29/09/2025 και περί ώρα 17:30 εντός χώρου των κρατητηρίων του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών εντοπίστηκε από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας και τον Σκοπό κρατητηρίων αλλοδαπός κρατούμενος, απαγχονισμένος με αυτοσχέδιο βρόχο, κατασκευασμένο από τη ζακέτα του.Άμεσα οι αστυνομικοί παρείχαν στον κρατούμενο τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).Περί ώρα 17:50 κατέφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου συνέχισε τις προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Ο θανών είχε συλληφθεί στις 23/09/2025 από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για το αδίκημα της κλοπής και σε βάρος του είχε εκδοθεί φυλακιστήριο για Σωφρονιστικό Κατάστημα.Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κλήθηκε Ιατροδικαστής και διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες. Επιπλέον, κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης.