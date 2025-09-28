Απεργία πείνας κρατουμένων σε φυλακές των Χανίων, καταγγέλλουν τις συνθήκες κράτησης

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Πρόκειται για επτά κρατούμενους ηλικίας 18 έως 20 ετών
Απεργία πείνας ξεκίνησαν επτά κρατούμενοι στις φυλακές Χανίων, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες κράτησης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την κινητοποίηση γνωστοποίησε το Κοινωνικό Στέκι - Στέκι Μεταναστών Χανίων, καταγγέλλοντας «απάνθρωπες συνθήκες κράτησης».
Την τριήμερη απεργία πείνας την ξεκίνησαν από σήμερα Κυριακή επτά κρατούμενοι ηλικίας 18 έως 20 ετών.
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:
«Δεν έχουν λάβει εσώρουχα, κουβέρτες ή σαπούνι εδώ πάνω από 3 μήνες.
Παραμένουν στα Χανιά παρότι είχαν μεταφερθεί μόνο για τη δίκη τους - θα έπρεπε ήδη να έχουν επιστρέψει στις φυλακές Αυλώνα, όπου θα ήταν πιο ασφαλείς μαζί με άτομα της ηλικίας τους.
Τον Αύγουστο είχαν ήδη προχωρήσει σε 2ήμερη απεργία πείνας. Η διεύθυνση τότε τους υποσχέθηκε μεταγωγή και πραγματοποίησε ιατρικές εξετάσεις, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Τα αιτήματά τους:
Άμεση μεταγωγή πίσω στις αρχικές φυλακές τους
Πρόσβαση σε βασικά είδη (εσώρουχα, κουβέρτες, σαπούνι)
Στήριξη από τα ΜΜΕ και οργανώσεις
Η αλληλεγγύη είναι το μόνο όπλο τους. Διαδώστε».
