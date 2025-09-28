Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Φωτογραφία: Έτρεχε με 208 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό - Συνελήφθη 42χρονος
Ο 42χρονος εντοπίστηκε από ραντάρ να τρέχει με 208 χιλιόμετρα στην Εθνική, στο ύψος της Κηφισιάς
Συνελήφθη 42χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος έτρεχε με 208 χιλιόμετρα στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.
Ο 42χρονος εντοπίστηκε από ραντάρ τα ξημερώματα της Παρασκευής, να κινείται με 208 χιλιόμετρα στην Εθνική, στο ύψος της Κηφισιάς, ενώ το όριο ταχύτητας είναι στα 130 χιλιόμετρα την ώρα.
Συνελήφθη από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Στον οδηγό επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
