Στο Λαϊκό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι - Αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία
Στο Λαϊκό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι - Αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία
Ο κ. Οικονομόπουλος (δεξιά στη φωτογραφία, με τα μαύρα), συνταξιούχος τραπεζικός, έκανε σήμερα, για 7η μέρα, απεργία πείνας - Η κατάστασή του είναι ελεγχόμενη
Έντονη αδιαθεσία αισθάνθηκε απόψε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός, ο οποίος βρίσκεται για έβδομη μέρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα, κάνοντας και εκείνος απεργία πείνας, σε ένδειξη συμπαράστασης.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μπροστά από τη Βουλή, και παρέλαβε τον κ. Οικονομόπουλο, σε ελεγχόμενη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες.
Ο απεργός πείνας μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για συγγενή θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά για έναν άνθρωπο, που θέλησε έμπρακτα να δείξει συμπαράσταση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μπροστά από τη Βουλή, και παρέλαβε τον κ. Οικονομόπουλο, σε ελεγχόμενη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες.
Ο απεργός πείνας μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για συγγενή θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά για έναν άνθρωπο, που θέλησε έμπρακτα να δείξει συμπαράσταση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.
Ειδήσεις σήμερα:
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα