Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για κόντρες στον Πειραιά - Έκαναν σούζες και έτρεχαν με πάνω από 200 χλμ/ώρα
Κατασχέθηκαν συνολικά τέσσερις μοτοσικλέτες
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Τροχαίας στον Πειραιά, καθώς συμμετείχαν σε αυτοσχέδιες κόντρες με μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, πραγματοποιώντας «σούζες».
Οι οδηγοί κινούνταν με ταχύτητες πάνω από 200 χλμ/ώρα τόσο στην Εθνική Οδό όσο και στην Παραλιακή, θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους ασφάλεια αλλά και άλλων.
Κατασχέθηκαν συνολικά τέσσερις μοτοσικλέτες.
