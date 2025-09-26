Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για κόντρες στον Πειραιά - Έκαναν σούζες και έτρεχαν με πάνω από 200 χλμ/ώρα
Πειραιάς Κόντρες

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για κόντρες στον Πειραιά - Έκαναν σούζες και έτρεχαν με πάνω από 200 χλμ/ώρα

Κατασχέθηκαν συνολικά τέσσερις μοτοσικλέτες

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για κόντρες στον Πειραιά - Έκαναν σούζες και έτρεχαν με πάνω από 200 χλμ/ώρα
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Τροχαίας στον Πειραιά, καθώς συμμετείχαν σε αυτοσχέδιες κόντρες με μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, πραγματοποιώντας «σούζες».

Οι οδηγοί κινούνταν με ταχύτητες πάνω από 200 χλμ/ώρα τόσο στην Εθνική Οδό όσο και στην Παραλιακή, θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους ασφάλεια αλλά και άλλων.

Κατασχέθηκαν συνολικά τέσσερις μοτοσικλέτες.

