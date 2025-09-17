Τι λέει η μητέρα της 13χρονης που αναγκάστηκε από ανήλικες να τους φιλήσει τα πόδια: Η κόρη μου φοβάται να πάει σχολείο
Μόλις τελείωσε το σχολείο, οι ανήλικες την έπιασαν και της ζήτησαν να γονατίσει να ζητήσει συγγνώμη ειδάλλως θα τη μαχαίρωναν, λέει η μητέρα
Απειλές ότι θα τη μαχαιρώσουν δέχθηκε από τις άλλες ανήλικες η 13χρονη από την Πάτρα που αναγκάστηκε να τις φιλήσει στα πόδια, όπως καταγγέλλει η μητέρα της, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που βίωσε το παιδί, το οποίο φοβάται να πάει στο σχολείο.
«Μόλις σχόλασαν, βγήκαν έξω, την έπιασαν, της λένε “γονάτισε να μας ζητήσεις συγγνώμη αλλιώς θα σε μαχαιρώσουμε”. Η κόρη μου φοβήθηκε, ακριβώς από πίσω της πέρναγαν αυτοκίνητα», είπε η μητέρα της στον ΣΚΑΪ.
Το κορίτσι αναγκάστηκε να υποκύψει στις απαιτήσεις τους. «'Η θα τη μαχαίρωναν ή θα την έσπρωχναν», σημείωσε η γυναίκα.
Οι ανήλικες ζήτησαν από την 13χρονη να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη. «Υποτίθεται ότι κάτι έχει πει η κόρη μου γι' αυτές τις κοπέλες. Η οποία το αρνείται αυτό. Ήρθε, μου ανέφερε τι έγινε και έκλαιγε», ανέφερε.
Μετά από αυτή τη συμπεριφορά, το κορίτσι φοβάται. «Δεν το έχει ξαναβιώσει αυτό. Είμαστε από πάνω της και εγώ και όλοι», λέει η μητέρα. Στο σχολείο την πηγαίνει ο παππούς της.
