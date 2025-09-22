Τι ζήτησαν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Κλείσιμο

Οι συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη με τα 57 θύματα και οι συνήγοροι τους οι οποίοι επισκέφθηκαν σήμερα Δευτέρα τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα προκειμένου να καταθέσουν, στο υπόμνημα-αίτημά τους, μεταξύ άλλων, επισημαίνουν ότι υπήρξαν βεβιασμένοι χειρισμοί από τον Εφέτη για να κλείσει η ανάκριση, ενώ στη συνέχεια ο εισαγγελέας Εφετών Λάρισας έκανε την πρόταση του με διαδικασίες εξπρές.Υποστήριξαν ότιόπως αυτό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία. Και για το λόγο αυτό ζητούν να συνεχιστεί η ανάκριση για να φωτιστεί με κάθε τρόπο η υπόθεση και να εντοπιστούν οι ευθύνες για το έγκλημα.Ειδικότερα, οι συγγενείς των θυμάτων στο 47 σελίδων υπόμνημά τους, αναφέρουν ότι «στην προκειμένη περίπτωση συντρέχει άμεση ανάγκη διενεργεί συμπληρωματικής κύριας ανάκρισης»Παράλληλα,από το Γενικό Χημείο του Κράτους που θα μπορούσαν να θέσουν συγκεκριμένα αιτήματα περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης ενώ αναφέρονται και σε μια σειρά εκκρεμών αιτημάτων τους όπως είναι αυτό που αφορά την κατάσχεση του καταγραφικού του εμπορικού σταθμού Θεσσαλονίκης.Αναλυτικότερα, υπογραμμίζουν: «Διαπιστώνονται συγκλίνουσες παραλείψεις εκ μέρους της ανάκρισης, όλες σε σχέση με την πρόκληση της φωτιάς που διαπιστωμένα κατέκαψε ζωντανούς τουλάχιστον πέντε με επτά επιβάτες της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενδεχομένως κι άλλους από τους συνολικά 27 απανθρακωμένους συγγενείς μας, όπως και τραυμάτισε σοβαρότατα κάποιους από μας. Η σοβαρότητα, η αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα μιας δικαστικής έρευνας πρωτίστως εδράζεται στα ευρήματα και την πλήρη αξιολόγηση αυτών. Αυτή η έρευνα εξελίσσεται διαρκώς εμπλουτιζόμενη με νέα στοιχεία, τα οποία πρέπει να γνωστοποιούνται και αξιολογούνται από πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και ειδικής υπηρεσιακής κατάρτισης» επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι συγγενείς των θυμάτων στην αίτηση τους.Σε άλλο σημείο αναφέρουν ότι από το σύνολο της δικογραφίας έχουν προκύψει μεταξύ άλλων «από τους εκπροσώπους της “Hellenic train”» αλλά και ποινικές ευθύνες άλλων προσώπων.Στο πλαίσιο αυτό ζητούν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια και ιδίως να παραγγείλει προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας να επιστρέψει τη δικογραφία στον εφέτη ανακριτή για τη διενέργεια συμπληρωματικής κύριας ανάκρισης και να προβεί σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια.Μετά την κατάθεση της αίτησης, ο, πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, τόνισε: «Θέλουν να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον σταθμάρχη εφόσον αποδειχθεί ότι φταίνε. Αυτή η δικογραφία που κατατέθηκε είναι ελλιπής. Ήρθαμε να ζητήσουμε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ανοίξει ξανά η υπόθεση».Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας τόνισε μεταξύ άλλων: «Γονείς, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, οι άνθρωποι που επέζησαν ζητούν δικαιοσύνη. Σήμερα απευθυνθήκαμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αυτονόητα, για να μην προχωρήσει δηλαδή το μπάζωμα της ανακριτικής δικογραφίας. Η αντίδραση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ήταν κατά την άποψη μου, μη θεσμική, άκρως εχθρική και μη αρμόζουσα στην στάση που πρέπει να έχει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέναντι σε οικογένειες θυμάτων, σε θύματα, την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Ακούσαμε έναν εισαγγελέα να λέει ότι είναι αναρμόδιος πριν ακούσει το αίτημα μας να το απορρίπτει και να ενοχλείται από την παρουσία των συγγενών και των δικηγόρων. Η δική μας διεκδίκηση για δικαιοσύνη και αλήθεια δεν πρόκειται να καμφθεί. Οι άνθρωποι έχουν βιώσει τη μεγαλύτερη τραγωδία, το μεγαλύτερο έγκλημα, δεν πρόκειται να μας κάμψει καμία οποιαδήποτε ελεγχόμενη ή έμφοβη εξουσία.»Παράλληλα, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας,τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι περισσότεροι εκ των νομικών που ασχολούνται με την υπόθεση θεωρούν ότι «σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει συσκοτιστεί η υπόθεση ενώ ζητήματα κεφαλαιώδη για τις παραπομπές και τα ακροατήρια έχουν μπει κάτω από το χαλί» ενώ πρόσθεσε ότι στο τέλος πρέπει να λάμψει η αλήθεια και δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες αλλά μόνο μια.Άλλος, δεύτερος, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, ο, ανέφερε: «Εθιμοτυπικά σήμερα επισκεφθήκαμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο πλαίσιο των δικονομικών ενεργειών που έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή με την κατάθεση υπομνήματος στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας για να ζητήσουμε να επιστρέψει ως μόνο αρμόδιος την υπόθεση στον ανακριτή Λάρισας προκειμένου να υπάρξει διαλεύκανση σε ορισμένα ζητήματα που είναι κεφαλαιώδους σημασίας και δεν έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις από τις δικαστικές αρχές».