Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονη που άφησε ξημερώματα μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της
Θεσσαλονίκη Σύλληψη Μητέρα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονη που άφησε ξημερώματα μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονη που άφησε ξημερώματα μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της
Στράτος Λούβαρης
Στη σύλληψη μιας μητέρας, η οποία άφησε μόνα τους τα τρία ανήλικα παιδιά της στο σπίτι και αποχώρησε, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ την αστυνομία φέρεται να ειδοποίησε ο εν διαστάσει σύζυγός της. Η 29χρονη κατηγορείται ότι άφησε χωρίς επίβλεψη τα τρία παιδιά της, ηλικίας από δύο έως οκτώ ετών.

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.


