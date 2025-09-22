Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονη που άφησε ξημερώματα μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της
Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο
Στη σύλληψη μιας μητέρας, η οποία άφησε μόνα τους τα τρία ανήλικα παιδιά της στο σπίτι και αποχώρησε, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ την αστυνομία φέρεται να ειδοποίησε ο εν διαστάσει σύζυγός της. Η 29χρονη κατηγορείται ότι άφησε χωρίς επίβλεψη τα τρία παιδιά της, ηλικίας από δύο έως οκτώ ετών.
Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
