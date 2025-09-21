Στην Ουάσινγκτον ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Θερμή υποδοχή από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Στην Ουάσινγκτον ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Θερμή υποδοχή από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα μίλησε για πνευματική ακτινοβολία και άρρηκτους δεσμούς ΗΠΑ - Ελλάδας - Ορθοδοξίας
Με θερμά λόγια υποδέχθηκε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας τη διεθνή πνευματική του ακτινοβολία και τη σημασία της συνεργασίας για την προώθηση της πίστης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της φιλίας.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έγινε δεκτός στην Ουάσινγκτον, όπου η παρουσία του χαρακτηρίστηκε «βαθιά τιμή» από την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα. Η κ. Γκιλφόλι τόνισε πως «η πνευματική του καθοδήγηση εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» και πρόσθεσε ότι η επίσκεψη του Πατριάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες «επιβεβαιώνει τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας και της παγκόσμιας Ορθόδοξης Χριστιανικής κοινότητας».
Η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεργαστεί στενά με τον Πατριάρχη, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «να προωθήσουμε την πίστη, τη θρησκευτική ελευθερία και τη φιλία για τις επόμενες γενιές». Η επίσκεψη του Πατριάρχη στην Ουάσινγκτον εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επαφών που αναδεικνύουν τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως πνευματικού σημείου αναφοράς για την Ορθοδοξία διεθνώς, αλλά και τη σημασία της θρησκευτικής διπλωματίας στις σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας.
Δείτε φωτογραφίες
Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έγινε δεκτός στην Ουάσινγκτον, όπου η παρουσία του χαρακτηρίστηκε «βαθιά τιμή» από την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα. Η κ. Γκιλφόλι τόνισε πως «η πνευματική του καθοδήγηση εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» και πρόσθεσε ότι η επίσκεψη του Πατριάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες «επιβεβαιώνει τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας και της παγκόσμιας Ορθόδοξης Χριστιανικής κοινότητας».
Η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεργαστεί στενά με τον Πατριάρχη, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «να προωθήσουμε την πίστη, τη θρησκευτική ελευθερία και τη φιλία για τις επόμενες γενιές». Η επίσκεψη του Πατριάρχη στην Ουάσινγκτον εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επαφών που αναδεικνύουν τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως πνευματικού σημείου αναφοράς για την Ορθοδοξία διεθνώς, αλλά και τη σημασία της θρησκευτικής διπλωματίας στις σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας.
Δείτε φωτογραφίες
Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Ειδήσεις σήμερα:
Αλλαγή στρατηγικής από τον Τραμπ, μειώνει τη στήριξη στη Βαλτική και αφήνει χώρο στη Ρωσία για το Ουκρανικό
Βίαια επεισόδια στην Ολλανδία σε διαδήλωση κατά της μετανάστευσης
Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Αλλαγή στρατηγικής από τον Τραμπ, μειώνει τη στήριξη στη Βαλτική και αφήνει χώρο στη Ρωσία για το Ουκρανικό
Βίαια επεισόδια στην Ολλανδία σε διαδήλωση κατά της μετανάστευσης
Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα