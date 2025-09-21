Στην Ουάσινγκτον ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Θερμή υποδοχή από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Κίμπερλι Γκιλφόιλ Ουάσινγκτον

Στην Ουάσινγκτον ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Θερμή υποδοχή από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα μίλησε για πνευματική ακτινοβολία και άρρηκτους δεσμούς ΗΠΑ - Ελλάδας - Ορθοδοξίας

Στην Ουάσινγκτον ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Θερμή υποδοχή από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Με θερμά λόγια υποδέχθηκε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας τη διεθνή πνευματική του ακτινοβολία και τη σημασία της συνεργασίας για την προώθηση της πίστης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της φιλίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έγινε δεκτός στην Ουάσινγκτον, όπου η παρουσία του χαρακτηρίστηκε «βαθιά τιμή» από την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα. Η κ. Γκιλφόλι τόνισε πως «η πνευματική του καθοδήγηση εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» και πρόσθεσε ότι η επίσκεψη του Πατριάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες «επιβεβαιώνει τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας και της παγκόσμιας Ορθόδοξης Χριστιανικής κοινότητας».

Η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεργαστεί στενά με τον Πατριάρχη, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «να προωθήσουμε την πίστη, τη θρησκευτική ελευθερία και τη φιλία για τις επόμενες γενιές». Η επίσκεψη του Πατριάρχη στην Ουάσινγκτον εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επαφών που αναδεικνύουν τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως πνευματικού σημείου αναφοράς για την Ορθοδοξία διεθνώς, αλλά και τη σημασία της θρησκευτικής διπλωματίας στις σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ


