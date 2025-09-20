Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λαγκαδά Άρτας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Άρτα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λαγκαδά Άρτας

Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λαγκαδά Άρτας
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) σε δάσος στη Λαγκαδά Άρτας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.




Ειδήσεις σήμερα:

Η Ρωσία διαψεύδει ότι μαχητικά της παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο - Απάντηση στη Μόσχα ετοιμάζουν ΝΑΤΟ και ΕΕ

Πρόσω ολοταχώς η επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής - Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ την διετία

Η πολυτελής ζωή του Όσκαρ Πιστόριους μετά τη φυλακή: H σύντροφός του μοιάζει εκπληκτικά στη Ρίβα και θέλει να κάνει μαζί της οικογένεια
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης