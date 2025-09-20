Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λαγκαδά Άρτας
Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) σε δάσος στη Λαγκαδά Άρτας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λαγκαδά, Άρτας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 20, 2025
