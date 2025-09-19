Τσιάρας: Παρανόηση με την επιστολή της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις - Οι κτηνοτρόφοι να μην κρύβουν κρούσματα ευλογιάς

Το περιθώριο έληγε στις 11 Σεπτεμβρίου και πήραμε παράταση έξι μηνών, διότι έχει προκύψει η πολιτική απόφαση μεταφοράς ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί όλα αυτά τα βήματα, εξήγησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης