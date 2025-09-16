Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Τα τρία μεγάλα δικαστήρια, ο ΣΕΒ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο ΣΔΕΕ συνδιοργανώνουν συνέδριο για την Δικαιοσύνη
Τα τρία μεγάλα δικαστήρια, ο ΣΕΒ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο ΣΔΕΕ συνδιοργανώνουν συνέδριο για την Δικαιοσύνη
Βασικός στόχος του συνεδρίου, σύμφωνα με τους συνδιοργάνωνες, είναι να προταθούν ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις στα πιο κρίσιμα ζητήματα της Δικαιοσύνης
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Άρειος Πάγος και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) συνδιοργανώνουν την ερχόμενη Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β' 17-19), συνέδριο με θέμα: «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας».
Κατά τις εργασίες του συνεδρίου, μεταξύ των 50 ομιλητών είναι ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και εκπρόσωποι της διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις για τις χρόνιες προκλήσεις της Δικαιοσύνης, τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία και την οικονομία και, κυρίως, τους τρόπους βελτίωσης του δικαιοδοτικού μας συστήματος.
Βασικός στόχος του συνεδρίου, σύμφωνα με τους συνδιοργάνωνες, είναι να προταθούν ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις στα πιο κρίσιμα ζητήματα της Δικαιοσύνης. Μεταξύ των οποίων είναι:
-Δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού νομοθετικού συστήματος, που θα προστατεύει τους πολίτες και θα ενθαρρύνει τις βιώσιμες επενδύσεις.
-Ενίσχυση της επίκαιρης απονομής δικαιοσύνης και της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων με καλύτερη εκπαίδευση, ορθολογικότερη οργάνωση, εκτεταμένη ψηφιοποίηση και ουσιαστικότερη αξιολόγηση.
-Καλλιέργεια κουλτούρας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ώστε να μειωθεί η προσφυγή στα δικαστήρια και να επιταχυνθεί η απονομή δικαιοσύνης.
-Διασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων και της συμμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης με αυτές.
-Συνεργασία όλων για να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς ως προϋπόθεση για κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη.
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Κατά τις εργασίες του συνεδρίου, μεταξύ των 50 ομιλητών είναι ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και εκπρόσωποι της διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις για τις χρόνιες προκλήσεις της Δικαιοσύνης, τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία και την οικονομία και, κυρίως, τους τρόπους βελτίωσης του δικαιοδοτικού μας συστήματος.
Βασικός στόχος του συνεδρίου, σύμφωνα με τους συνδιοργάνωνες, είναι να προταθούν ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις στα πιο κρίσιμα ζητήματα της Δικαιοσύνης. Μεταξύ των οποίων είναι:
-Δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού νομοθετικού συστήματος, που θα προστατεύει τους πολίτες και θα ενθαρρύνει τις βιώσιμες επενδύσεις.
-Ενίσχυση της επίκαιρης απονομής δικαιοσύνης και της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων με καλύτερη εκπαίδευση, ορθολογικότερη οργάνωση, εκτεταμένη ψηφιοποίηση και ουσιαστικότερη αξιολόγηση.
-Καλλιέργεια κουλτούρας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ώστε να μειωθεί η προσφυγή στα δικαστήρια και να επιταχυνθεί η απονομή δικαιοσύνης.
-Διασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων και της συμμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης με αυτές.
-Συνεργασία όλων για να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς ως προϋπόθεση για κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη.
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα