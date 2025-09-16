Τα τρία μεγάλα δικαστήρια, ο ΣΕΒ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο ΣΔΕΕ συνδιοργανώνουν συνέδριο για την Δικαιοσύνη

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Άρειος Πάγος και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) συνδιοργανώνουν την ερχόμενη Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β' 17-19), συνέδριο με θέμα: «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας».Κατά τις εργασίες του συνεδρίου, μεταξύ των 50 ομιλητών είναι ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και εκπρόσωποι της διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις για τις χρόνιες προκλήσεις της Δικαιοσύνης, τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία και την οικονομία και, κυρίως, τους τρόπους βελτίωσης του δικαιοδοτικού μας συστήματος.Βασικός στόχος του συνεδρίου, σύμφωνα με τους συνδιοργάνωνες, είναι να προταθούν ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις στα πιο κρίσιμα ζητήματα της Δικαιοσύνης. Μεταξύ των οποίων είναι:-Δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού νομοθετικού συστήματος, που θα προστατεύει τους πολίτες και θα ενθαρρύνει τις βιώσιμες επενδύσεις.-Ενίσχυση της επίκαιρης απονομής δικαιοσύνης και της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων με καλύτερη εκπαίδευση, ορθολογικότερη οργάνωση, εκτεταμένη ψηφιοποίηση και ουσιαστικότερη αξιολόγηση.-Καλλιέργεια κουλτούρας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ώστε να μειωθεί η προσφυγή στα δικαστήρια και να επιταχυνθεί η απονομή δικαιοσύνης.-Διασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων και της συμμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης με αυτές.-Συνεργασία όλων για να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς ως προϋπόθεση για κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη.