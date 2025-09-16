Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Ποιοι θα δουν πρώτοι λεφτά στους λογαριασμούς τους
ΕΛΛΑΔΑ
Πληρωμές Συντάξεις Επικουρικές συντάξεις ΟΓΑ Συντάξεις Οκτωβρίου

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Ποιοι θα δουν πρώτοι λεφτά στους λογαριασμούς τους

Ποιες είναι οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025 για όλα τα ταμεία. Πότε θα καταβληθούν

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Ποιοι θα δουν πρώτοι λεφτά στους λογαριασμούς τους
Oι πρώτοι που θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025 είναι είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές; Στις 25 Σεπτεμβρίου. 

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025 – Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Κλείσιμο
Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025 – Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τηνΔευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τηνΔευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ειδήσεις σήμερα:

Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής

Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη

Thema Insights

Η bwin ανακατασκεύασε πλήρως το γήπεδο μπάσκετ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων!

Μαζί με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, η bwin προχώρησε και σε δωρεά αθλητικού υλικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των παιδιών να αξιοποιήσουν τον νέο χώρο άθλησης με ασφάλεια, ενθουσιασμό και σύγχρονα μέσα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης