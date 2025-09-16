Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Ποιοι θα δουν πρώτοι λεφτά στους λογαριασμούς τους
Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Ποιοι θα δουν πρώτοι λεφτά στους λογαριασμούς τους
Ποιες είναι οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025 για όλα τα ταμεία. Πότε θα καταβληθούν
Oι πρώτοι που θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025 είναι είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι.
Πότε θα γίνουν οι πληρωμές; Στις 25 Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα:
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.
Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Συντάξεις Οκτωβρίου 2025 – Μη μισθωτοίΟι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.
Συντάξεις Οκτωβρίου 2025 – ΜισθωτοίΟι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.
Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τηνΔευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τηνΔευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.
