Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω τροχαίου, καθυστερήσεις έως 20' στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους το πρωί της Τρίτης με τα «πρωτεία» να ανήκουν στον Κηφισό.
Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση είναι αυξημένη από την Αττική Οδό μέχρι το Αιγάλεω.
Με αργούς ρυθμούς κινούνται τα οχήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Συγγρού, στον Καρέα προς Κατεχάκη, στην κάθοδο της Μεσογείων και της Κηφισιάς αλλά και τη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο.
Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο είναι 30' στην έξοδο για Λαμία,
15'-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισιάς και προς Ελευσίνα: 5'-10' στην έξοδο για Λαμία, 5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Τροχαίο στον Κηφισό: Κυκλοφοριακό χάος στο ρεύμα προς ΠειραιάΤροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη και στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά, προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.
Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο είναι 30' στην έξοδο για Λαμία,
15'-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισιάς και προς Ελευσίνα: 5'-10' στην έξοδο για Λαμία, 5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 16, 2025
Άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5'-10' στην έξοδο για Λαμία,
15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας,
20'-25΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/MfUYcFJ2ke
