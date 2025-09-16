Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω τροχαίου, καθυστερήσεις έως 20' στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους το πρωί της Τρίτης με τα «πρωτεία» να ανήκουν στον Κηφισό.

Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση είναι αυξημένη από την Αττική Οδό μέχρι το Αιγάλεω.

Τροχαίο στον Κηφισό: Κυκλοφοριακό χάος στο ρεύμα προς Πειραιά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη και στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά, προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.


Με αργούς ρυθμούς κινούνται τα οχήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Συγγρού, στον Καρέα προς Κατεχάκη, στην κάθοδο της Μεσογείων και της Κηφισιάς αλλά και τη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο είναι 30' στην έξοδο για Λαμία,
15'-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισιάς και προς Ελευσίνα: 5'-10' στην έξοδο για Λαμία, 5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

