Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αισύμη Έβρου
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Έβρος

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αισύμη Έβρου

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αισύμη Έβρου
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής (14/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Αισύμη Έβρου.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ. Ως τη δύση του ήλιου επιχειρούσαν για την κατάσβεση 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, ενώ, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο

Συνελήφθη ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας για επίθεση σε αστυνομικό

Ποιοι «άκουσαν» τα μέτρα Μητσοτάκη: Διπλό γκάλοπ της Marc πριν και μετά τη ΔΕΘ - Πήρε 1,7 μονάδες η ΝΔ και πήγε στο 31%

UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης