Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αισύμη Έβρου
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής (14/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Αισύμη Έβρου.
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ. Ως τη δύση του ήλιου επιχειρούσαν για την κατάσβεση 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, ενώ, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
