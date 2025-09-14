Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω, απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω, απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω, απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε τριώροφο κτήριο επί της οδού Αγίου Γερασίμου στο Αιγάλεω.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα από την ταράτσα του κτηρίου, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.



