Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω, απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε τριώροφο κτήριο επί της οδού Αγίου Γερασίμου στο Αιγάλεω.Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα από την ταράτσα του κτηρίου, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.