Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω, απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε τριώροφο κτήριο επί της οδού Αγίου Γερασίμου στο Αιγάλεω.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα από την ταράτσα του κτηρίου, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην περιοχή του δήμου Αιγάλεω. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 14, 2025
