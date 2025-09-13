Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή και δύο τραυματίες
Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή και δύο τραυματίες

Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο - Τι αναφέρει η αστυνομία

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 79χρονη γυναίκα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού, του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 83χρονος συγκρούστηκε χθες το πρωί μετωπικά με Ι.Χ. που οδηγούσε 26χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί και να χάσει τη ζωή της η 79χρονη, που επέβαινε στο πρώτο όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

