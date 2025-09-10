Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Βόλος: Συνελήφθη 58χρονος που είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του
Περισσότερα από 20 μαχαίρια, ρόπαλα, σπαθί τύπου κατάνα και αντιασφυξιογόνες μάσκες εντόπισε η Αστυνομία
Στη σύλληψη ενός άνδρα για παράνομη οπλοκατοχή προχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) η Αστυνομία στον Βόλο.
Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποίηθηκε στο σπίτι του άνδρα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 3 πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι
- 14 μαχαίρια, μεταξύ αυτών τρεις ματσέτες, ένας μπαλτάς και μία ανταλλακτική λάμα
- 1 αναδιπλούμενος σουγιάς
- 1 σπαθί τύπου κατάνα
- 1 τρίκοπο σπειροειδές μαχαίρι
- 4 ρόπαλα, τρία πλαστικά
- 1 ξύλινο με τυλιγμένο συρματόπλεγμα με καρφιά
- 4 αντιασφυξιογόνες μάσκες με 16 φίλτρα
- 2 φιαλίδια με συμπυκνωμένο εκχύλισμα πιπεριού
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.
