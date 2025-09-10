Βόλος: Συνελήφθη 58χρονος που είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Αστυνομία

Βόλος: Συνελήφθη 58χρονος που είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Περισσότερα από 20 μαχαίρια, ρόπαλα, σπαθί τύπου κατάνα και αντιασφυξιογόνες μάσκες εντόπισε η Αστυνομία

Βόλος: Συνελήφθη 58χρονος που είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του
7 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός άνδρα για παράνομη οπλοκατοχή προχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) η Αστυνομία στον Βόλο.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποίηθηκε στο σπίτι του άνδρα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 3 πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι
- 14 μαχαίρια, μεταξύ αυτών τρεις ματσέτες, ένας μπαλτάς και μία ανταλλακτική λάμα
- 1 αναδιπλούμενος σουγιάς
- 1 σπαθί τύπου κατάνα
- 1 τρίκοπο σπειροειδές μαχαίρι
- 4 ρόπαλα, τρία πλαστικά
Κλείσιμο
- 1 ξύλινο με τυλιγμένο συρματόπλεγμα με καρφιά
- 4 αντιασφυξιογόνες μάσκες με 16 φίλτρα
- 2 φιαλίδια με συμπυκνωμένο εκχύλισμα πιπεριού

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ποινική δίωξη στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του «Ιπποκράτειου» Δημήτρη Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκια έως €5.000

Τουσκ: Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή ρωσικών drone - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της

Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς να βρεις την πιο συμφέρουσα ασφάλεια αυτοκινήτου σε λίγα λεπτά

Με σύγκριση τιμών, πλήρη διαφάνεια και χωρίς περιττές διαδικασίες, η online ασφάλιση σου δείχνει τον πιο έξυπνο δρόμο για οικονομία και σιγουριά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης