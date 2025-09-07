Με αφετηρία το 1977 και με προορισμό το αύριο, έχει γίνει σημείο αναφοράς στον χώρο της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Φωτιά σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική - Εκκενώθηκε προληπτικά
H φωτιά έχει σβήσει και η λειτουργία του ξενοδοχείου αποκαταστάθηκε
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, σε υπόγειο βοηθητικό χώρο ξενοδοχείου στην Καλλιθέα, στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος χώρος υπέστη μόνο μικρές υλικές ζημίες, ενώ δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, ωστόσο, το ξενοδοχείο εκκενώθηκε για λόγους πρόληψης.
Πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο έσβησαν γρήγορα τη φωτιά και η λειτουργία αποκαταστάθηκε.
