Φωτιά σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική - Εκκενώθηκε προληπτικά

H φωτιά έχει σβήσει και η λειτουργία του ξενοδοχείου αποκαταστάθηκε

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, σε υπόγειο βοηθητικό χώρο ξενοδοχείου στην Καλλιθέα, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος χώρος υπέστη μόνο μικρές υλικές ζημίες, ενώ δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, ωστόσο, το ξενοδοχείο εκκενώθηκε για λόγους πρόληψης.

Πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο έσβησαν γρήγορα τη φωτιά και η λειτουργία αποκαταστάθηκε.

