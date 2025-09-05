Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Κινητοποιήθηκαν 68 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 10η ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα
Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (5/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Πετρωτό Φθιώτιδας.
Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο στα διοικητικά όρια των περιφερειακών ενοτήτων Φθιώτιδας, Λάρισας και Μαγνησίας και δεν απειλεί κάποιο χωριό ή οικισμό.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 68 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 10η ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Με το πρώτο φως της ημέρας θα εκτιμηθεί αν χρειαστεί να σηκωθούν εναέρια μέσα.
Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο στα διοικητικά όρια των περιφερειακών ενοτήτων Φθιώτιδας, Λάρισας και Μαγνησίας και δεν απειλεί κάποιο χωριό ή οικισμό.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 68 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 10η ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Με το πρώτο φως της ημέρας θα εκτιμηθεί αν χρειαστεί να σηκωθούν εναέρια μέσα.
Ειδήσεις σήμερα:
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα