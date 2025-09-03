Αύριο η κηδεία του 27χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Πάτρα - Την Παρασκευή η απολογία του 39χρονου που τον χτύπησε και τον εγκατέλειψε
Αύριο η κηδεία του 27χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Πάτρα - Την Παρασκευή η απολογία του 39χρονου που τον χτύπησε και τον εγκατέλειψε
Η μοτοσικλέτα του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα συγκρούστηκε με ΙΧ, του οποίου ο οδηγός διέφυγε το σημείο μετά τη σύγκρουση.
Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Πάτρα ο θάνατος του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, στην Εθνική Οδό, στο ύψος της οδού Αμερικής.
Η είδηση προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, με συγγενείς και φίλους να αφήνουν λουλούδια και κεριά στο σημείο της τραγωδίας, μη μπορώντας να πιστέψουν τον ξαφνικό χαμό του νεαρού.
Η κηδεία του 27χρονου θα τελεστεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα.
Ο 39χρονος οδηγός του οχήματος που παρέσυρε τη μοτοσικλέτα του 27χρονου Δημήτρη οδηγήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα για να απολογηθεί και έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή, αναφέρει η «Πελοπόννησος».
Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί και λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα με τον οδηγό και να τον ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Ρίου.
Ο οδηγός του ΙΧ προσήχθη στην Τροχαία και όπως υποστήριξε δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά «πήγαινε προς το Νοσοκομείο του Ρίου».
Σημειώνεται ότι ο 27χρονος ήταν ναυτικός στο επάγγελμα και ο πατέρας του, Νίκος Λίοπετας, είναι γνωστός μουσικός και επιχειρηματίας της Πάτρας.
Πώς έγινε το τροχαίο που του στέρησε τη ζωήΥπενθυμίζεται ότι η μοτοσικλέτα του 27χρονου συγκρούστηκε με ΙΧ - του οποίου ο οδηγός διέφυγε το σημείο μετά τη σύγκρουση.
